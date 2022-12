Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Una propuesta para mejorar educación y empleo juvenil es rechazada por el PSOE viernes 09 de diciembre de 2022 , 15:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se ha aprobado en el pleno del Ayuntamiento de Almería, con el voto en contra del grupo socialista y la abastención de la concejala no adscrita, Carmen Mateos, la propuesta de adopción de medidas urgentes y extraordinarias, solicitada al Gobierno de España, en materia de educación y empleo dirigidas a los jóvenes. En el caso de la educación, dirigidas “a corregir las ineficiencias consolidadas en el sistema educativo y caminar hacia un modelo de EBAU único; a una formación de calidad y en equidad y apostar por una formación profesional orientada a mejorar la empleabilidad impulsando un modelo dual, incentivando a las empresa a participar en el sistema mejorando su calidad”. En materia de empleo juvenil se viene a reclamar “la ampliación de la tarifa plana de autónomos a menores de 35 años, bonificar al 100% la cuota de la seguridad social a las empresas y apoyar, con deducciones fiscales, a las que acojan a estudiantes en prácticas formativas además de otorgar más facilidades a la creación de empresas de base tecnológica”, ha defendido la concejala de Juventud, Lorena Nieto, denunciando que “España lidere la lista de desempleo juvenil de la Unión Europea y que la oferta de empleo no se ajueste a una demanda real de nuestro mercado laboral”, abogando por “políticas activas de empleo y un modelo educativo que vayan de la mano para combatir el paro juvenil” y alejarse de la “política pasiva centrada en el pago de prestaciones, dando subvenciones y bonos a los jóvenes”. Sentencias favorables Por otra parte, el concejal de Presidencia y Contratación, Juan José Alonso, ha dado cuenta del balance “favorable” a los intereses municipales del número de sentencias que a lo largo de lo que va de año se han decretado. Del total de 63 notificadas, 40 de ellas han sido favorables a los intereses municipales, 13 desfavorables y 10 de ellas parciales, con un importe favorable para la administración local de 9.216.000 euros En el mismo periodo, en lo que respecta a las sentencias dictadas en materia de responsabilidad patrimonial, 14 han sido favorables, 6 desfavorables y otras tantas parciales. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

