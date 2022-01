Capital El Ayuntamiento prorroga el contrato de limpieza de dependencias municipales y colegios lunes 24 de enero de 2022 , 15:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El contrato permite la atención en materia de limpieza de un total de 156 centros entre los que se incluyen colegios, mercados, centros deportivos y dependencias municipales, entre otros La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy, entre otros puntos, la prórroga del contrato de los servicios de limpieza de centros, dependencias municipales y colegios públicos del municipio, a la mercantil FCC Medioambiente S.A., por un importe total de 7.822.763,99 euros. Con ello el Consistorio vendrá a atender las necesidades de limpieza de un total de 156 centros, entre los que se encuentran colegios, centros deportivos, mercados y dependencias municipales, entre otros. El acuerdo viene a hacer efectiva la segunda de las prórrogas incluidas en el contrato, adjudicado en octubre de 2016 por un montante global de 28,3 millones de euros y formalizado en documento administrativo en febrero de 2017, por un periodo de cuatro años, prorrogable en otras dos anualidades. Este periodo de prórroga se iniciará desde el día 15 de febrero de 2022 hasta el 14 de febrero de 2023. En paralelo, como ha explicado la concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, “estamos trabajando ya de pleno en la redacción de los pliegos para el nuevo contrato con el que dar cobertura a los servicios de limpieza integral para que las personas puedan utilizar los centros, instalaciones municipales y colegios”. En este sentido, ha destacado el trabajo que el Consistorio lleva a cabo para garantizar que las instalaciones de los colegios y centros municipales estén en las mejores condiciones, labor que se ha visto reforzada durante la pandemia, atendiendo de forma especial tareas de desinfección”. Asimismo ha recordado que, además de las labores de limpieza, el Ayuntamiento de Almería realiza de forma permanente labores de mantenimiento y mejora “para que las instalaciones estén siempre en un estado óptimo, procurando dar una respuesta lo más inmediata posible a las necesidades que se trasladan desde los centros escolares o desde los distintos servicios municipales, como así ha ocurrido también durante la pandemia”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

