Capital El Ayuntamiento proyecta la solución "definitiva" a los aliviaderos de Costacabana miércoles 14 de abril de 2021 , 16:36h

Además de este acuerdo, el Consistorio ha aprobado en Junta de Gobierno la compra de 12.500 abanicos para la Feria y el suministro de productos para la manutención de los animales alojados en el Centro Zoosanitario



El Ayuntamiento de Almería se ha marcado como objetivo la solución “definitiva” a los problemas derivados del sistema de evacuación en los aliviaderos que afectan al barrio de Costacabana que se evidencian, de forma particular, con episodios de lluvia o averías en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de El Bobar. Una situación que ha llevado al Consistorio, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, a encargar y ahora adjudicar el contrato por el que se redactará el proyecto con el que afrontar la solución a este problema y responder así a la demanda de los vecinos.



Así, el pasado lunes, en Junta de Gobierno Local, se adjudicaba la redacción del proyecto de las obras de mejora medioambiental del sistema de evacuación de vertidos en los aliviaderos de la barriada de Costacabana, a la empresa AIMA Ingeniería S.L.P., por importe de 17.763,22 euros, proyecto técnico que, como ha explicado la responsable municipal de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, “vendrá a definir las actuaciones necesarias para mejorar los sistemas e infraestructuras de transporte y vertido de aguas residuales y pluviales, evidenciados particularmente cuando se producen episodios de lluvia, averías o fallos fortuitos en la depuradora de El Bobar”.



“El objetivo en este año es tener redactado este proyecto, que va a suponer además una inversión no menor, estimada en una cuantía de 1,8 millones de euros”, ha subrayado, recalcando igualmente su “necesidad” ya que vendrá a mejorar las condiciones medioambientales en el ciclo del agua, en su caso en la fase de depuración, “uno de los aspectos en los que más quiere incidir también la acción de gobierno municipal en el marco de nuestras competencias”.



A nivel técnico, el proyecto a redactar ahora incluye la instalación de sistemas de desbaste (rejillas) aguas arriba de las estaciones de bombeo, con el objetivo de reducir la entrada de sólidos a las estaciones y evitar así la salida de vertidos sólidos, como plásticos, toallitas, etc..., por los aliviaderos. “La instalación de las rejas en el emisario general y en otros ramales, como los ubicados en Avda. Marinera o calle Río Volga, favorecerán la eliminación de sólidos y partículas, mejorando las condiciones medioambientales de los sistemas de evacuación”, ha explicado Cobos.





Como parte también de los acuerdos adoptados en esta Junta de Gobierno ha sido la adjudicación del contrato menor para el suministro de botellas de 35 kilos de gas propano para el Centro Municipal de Acogida a la empresa 'Almerigas S.A.' por importe de 6.655 euros y la aprobación del expediente de contratación para el suministro de productos para la manutención y cuidado de los animales alojados en el Centro Municipal Zoosanitario, con un presupuesto de licitación de 29.963,73 euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

