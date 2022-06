Capital Ampliar El Ayuntamiento quiere hacer del Preventorio y el Museo de Arte un espacio sostenible lunes 13 de junio de 2022 , 19:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Adjudica además, en Junta de Gobierno, la ejecución de proyectos en el marco de la Agenda Urbana y el proyecto “Almería, paraíso inteligente del turismo activo” El Ayuntamiento de Almería aspira a obtener la subvención de casi tres millones de euros (2.866.058,32 euros) para la rehabilitación del edificio del Preventorio y el Museo de Arte de Almería, en el marco de la convocatoria de ayudas del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos de entidades locales (PIREP), activado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) con la ayuda de los fondos europeos de recuperación. El PIREP es un programa de rehabilitación de edificios públicos para mejorar su eficiencia energética dirigido a municipios, diputaciones, cabildos y consells insulares. Concurre el Ayuntamiento “convencido” de las posibilidades de obtener dicha subvención en el objetivo de convertir este espacio, en un futuro próximo, en un edificio sostenible y eficiente desde el punto de vista energético y ponerlo en valor como espacio museístico, incorporando toda la superficie actualmente dedicada a las dependencias de Alcaldía”, ha explicado María del Mar Vázquez, hoy en rueda de prensa. El Ayuntamiento, según Vázquez, cumple con los requisitos que obliga esta convocatoria. “Además de su uso público, los edificios deben ser de titularidad pública; estar destinados a uso público, al menos durante los próximos 20 años, una vez finalizada la rehabilitación; y tener una fecha de construcción anterior al 1 de enero de 2009”. El importe total de la intervención en este proyecto se calcula en 3.622.444,71 euros. Agenda Urbana En el contexto de ayudas y proyectos financiados a través de fondos europeos, la portavoz municipal del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería, María del Mar Vázquez, ha vuelto hoy a defender la gestión municipal respecto de la planificación estratégica que se sigue para la puesta en marcha y ejecución de proyectos en la ciudad con dichos fondos. Gestión que para la edil popular “además de mejorar la ciudad y la calidad de vida de los almerienses, tratamos que no cueste un euro al bolsillo del ciudadano, aunque esto moleste y mucho a parte de la oposición municipal”, ha lamentado. En esta línea, la portavoz municipal ha informado hoy también de la adjudicación, en su caso en el marco del desarrollo del proyecto de Agenda Urbana, de los contratos para la elaboración y ejecución de un programa de sensibilización de los objetivos 5 (favorecer la proximidad y la movilidad sostenible) y 7 (impulsar y favorecer la economía urbana) de la Agenda Urbana Española, a través de acciones de dinamización dirigidas a hosteleros, comerciantes y usuarios; y de asistencia técnica que elabore un diagnóstico de situación en el Barrio de El Puche de Almería y propuesta de actuación dentro del Plan de Acción de la Agenda Urbana de Almería, financiados por la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation. El primero se ha adjudicado a la mercantil ‘Consultora Contraportada S.L’. por importe de 14.883,00 euros y el segundo a Laura Alonso Blasco, por importe de 4.719,00 euros. Hace ahora aproximadamente un año, el Ayuntamiento de Almería obtenía la máxima financiación posible por número de habitantes, 250.000 euros, de cara a elaborar proyectos piloto de Planes de Acción Local de la Agenda Urbana Española que incluyen, entre otros programas concretos de movilidad o sostenibilidad, un observatorio urbano o una agenda digital. Almería, paraíso inteligente del turismo activo De igual forma, y en el día de hoy, en Junta de Gobierno extraordinaria, se ha aprobado el proyecto “Almería, paraíso inteligente del turismo activo”, en el marco del Programa de ayudas para la transformación digital y modernización de las entidades locales que forman parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes. Un proyecto, cuyo plazo de ejecución se enmarca entre diciembre de 2022 a diciembre de 2023, para el que el Ayuntamiento de Almería ha solicitado la correspondiente subvención dentro del Programa de ayudas para la transformación digital y modernización de las entidades locales que forman parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El presupuesto de la inversión total para este proyecto es de 200.000 euros, de los cuales el importe solicitado es de 180.000 euros (90%) y el importe cofinanciado por el Ayuntamiento será del 10%, es decir, 20.000 euros. Estos fondos tienen por objeto atender las necesidades de tecnificación que tienen las ciudades que son o quieren ser destino turístico inteligente. En el caso de Almería y como parte del plan de acción elaborado a nivel municipal, esta financiación a la que ahora se opta permitirá la puesta en marcha de proyectos o iniciativas dirigidas a favorecer el acceso al turista en su lugar de origen, facilitar la comunicación y el acceso de recursos y servicios al turista en destino o para la gestión del impacto que genera el turismo en el destino. Entre esos proyectos o iniciativas, que en su mayoría tienen como referente principal Cabo de Gata, se ha incluido la implantación de un plan de marketing y promoción digital del turismo activo de Almería; digitalización o geolocalización de recursos de turismo activo, como pueda ser la creación de rutas; sensorización, balizas y medición de parámetros ambientales y de otro tipo para Cabo de Gata; o la implantación de pantallas informativas turísticas en puntos estratégicos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

