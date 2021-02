Capital El Ayuntamiento recibe más de dos millones de euros de Europa para el ‘CAMINA’ lunes 15 de febrero de 2021 , 16:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Concluida la fase administrativa, la incorporación de estos fondos permitirá iniciar a corto plazo las inversiones para la creación de una ruta cultural que una el Museo Doña Pakyta, el Mesón Gitano y el antiguo Cine Katiuska



La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy reconocer el derecho parcial (50%), por importe de 2.182.345,50 euros respecto al total de 4.364.691 euros de financiación europea, concedida en el marco de la convocatoria de la iniciativa sobre Acciones Urbanas Innovadoras del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el desarrollo del proyecto 'CAMINA', elaborado y presentado por la Oficina de Plan Estratégico Almería 2030 del Ayuntamiento de Almería en la temática de ‘Cultura y Patrimonio’ y que cuenta con un presupuesto total de 5.455.864,70 euros.



Reconocido ese derecho y formalizado el ingreso de esta primera parte de la subvención este paso permitirá generar el crédito municipal para comenzar la ejecución del proyecto y la transferencia correspondiente a los socios que, junto al Ayuntamiento de Almería, participan de esta iniciativa público-privada, de la que forman parte Junta de Andalucía, Diputación de Almería, Universidad de Almería, Escuela Municipal de Música y Artes, Kuver producciónes, la empresa de ingeniería Eptisa y la consultora Khora Urban Thinkers.



Iniciado en julio de 2020 y con un plazo de ejecución de tres años, el proyecto ‘CAMINA’ unirá a través de una ruta circular tres espacios culturales: el Museo Doña Pakyta, el Mesón Gitano y el antiguo Cine Katiuska, ubicados en tres barrios distintos de la capital, La Chanca-Pescadería, Casco Histórico y Centro.



La concejala de Presidencia y Planificación, María del Mar Vázquez, ha explicado los pasos que seguirán a partir de ahora una vez concluya “la fase administrativa y se haya recibido el cincuenta por ciento de la subvención otorgada, de forma que se puedan ir concretando las diferentes acciones que se incluyen en este proyecto y que se materializarán con la renovación de espacios públicos, intervenciones físicas y tecnológicas y la adaptación y rehabilitación de inmuebles singulares enclavados en esa ruta cultural, caso del Museo Doña Pakyta, el Mesón Gitano y el antiguo cine Katiuska”



Esgrimiendo la cultura como elemento de transformación urbana y haciendo de la participación y la colaboración señas de identidad de este proyecto, Vázquez ha enumerado los “primeros pasos” que se vienen materializando en el objetivo de vertebrar “nodos culturales y paisajes urbanos”, reconocibles a través de las iniciativas incluidas en este proyecto y del que se pueden conocer más detalles a través de su web www.almeriacamina.es



De esta forma ha recordado la reciente aprobación de la modificación puntual del PGOU que permitirá rehabilitar el edificio Katiusca para su posterior uso como nodo cultural “vinculado a la temática del cine”; también los avances en la realización de una separata que permitirá abordar una parte de la ampliación del Museo Doña Pakyta, en su caso como nodo cultural vinculado a la pintura.



Otro de los aspectos en los que se viene trabajando es en el diseño de la narrativa del proyecto, abordado por un nutrido grupo de expertos culturales, a través del Instituto de Estudios almerienses. Tres paisajes culturales estructurarán la narrativa: El Puerto, La Alcazaba y el Realismo Indaliano. Un relato que se transmitirá a la ciudadanía a través de un recorrido circular compuesto por intervenciones físicas y informáticas que conectarán La Chanca, La Almedina y el Centro, con el que se quiere además proyectar la imagen de una ciudad integradora, multicultural, pegada a su historia y a su patrimonio cultural.



Además de todo lo anterior se ha comenzado el diagnóstico previo que permitirá medir los avances y mejoras en materia cultural en la ciudad a lo largo del proyecto, a través del Cemyri, entidad de la Universidad de Almería.



Teleasistencia domiciliaria

En la Junta de Gobierno Local celebrada hoy se ha aprobado también, entre otros asuntos, la adjudicación del contrato de servicios de dirección técnica para la conservación, mantenimiento y reparación de las vías y espacios públicos, a la empresa AIMA Ingeniería, por importe de 53.542,50 euros.



Igualmente, se ha adjudicado el contrato de los servicios de Teleasistencia Domiciliaria del Ayuntamiento de Almería, a la empresa Caser Residencial S.A.U., por un importe de 54.012,94 euros (IVA incluido). El plazo de vigencia de este contrato será de dos años. Se trata de un servicio que viene prestando desde hace años el Consistorio y que consiste en la asistencia a personas con un cierto grado de dependencia a través del teléfono conectado con un sistema de alerta para aviso a la central, por parte del usuario, en determinadas circunstancias para su atención inmediata.



Parte de los acuerdos hoy adoptados en la Junta de Gobierno ha sido también la aprobación definitiva del estudio de viabilidad económico-financiera correspondiente al contrato de concesión de los servicios públicos de cementerios, tras su exposición por plazo de un mes a información pública y al no haberse presentado alegaciones al mismo.



Abandono vehículos

Por último, reseñar que se ha aprobado declarar en situación de abandono 119 vehículos que se encuentran en el Depósito Municipal, así como la aceptación, por parte del Ayuntamiento de Almería, de la autorización otorgada por los titulares de otros siete vehículos. El total de las 126 unidades (96 turismos, 7 furgonetas, 4 motocicletas, 18 ciclomotores y 1 bicicleta) serán ahora trasladados a un centro autorizado de tratamiento para su posterior destrucción y descontaminación, instando para ello a la empresa 'Dornier', concesionaria de la Gestión de Servicios Públicos de Regulación de Parada y Estacionamiento en determinadas vías urbanas (ROA), y de retirada de vehículos (Grúa).

