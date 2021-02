Capital El Ayuntamiento respalda las “justas aspiraciones” de los colegios concertados lunes 15 de febrero de 2021 , 16:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Junta de Gobierno Local, a propuesta del alcalde, muestra su apoyo a estos centros por su extraordinaria labor educativa, su actuación social y de integración en niños con necesidades específica





La Junta de Gobierno Local, a propuesta del alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha trasladado su apoyo y respaldo a las pretensiones expuestas por distintos centros docentes de Almería de acogerse al régimen de conciertos educativos, con el fin de no sobrecargar los costes económicos de muchas familias almerienses con escasos recursos que tienen escolarizados a sus hijos en esas instituciones.



Apoyo expreso que así se ha solicitado al Consistorio por parte de los centros 'Interactúa', Centro de Atención Temprana y Desarrollo Infantil, para una unidad básica de educación especial; el colegio 'Stella Maris', para la unidad de Bachillerato, y la 'Compañía de María', para las unidades de Bachillerato y Formación Profesional, y que desde el Ayuntamiento de Almería, a través del órgano de Junta de Gobierno Local, viene a respaldar manifestando que se trata de “justas aspiraciones”.



En todos los casos, la solicitud de apoyo de estos centros educativos al Ayuntamiento de Almería se considera como un “importantísimo respaldo” ante la Consejería de Educación y Deporte en su solicitud de concierto, reconociendo en la persona del alcalde una representación “fundamental” por la apuesta “conjunta y compartida por un modelo de enseñanza que supone la aceptación de la financiación pública en régimen de conciertos del servicio público esencial de la enseñanza y la educación, sin discriminación de ningún alumno o alumna por razones económicas, ideológicas, intelectuales, de creencias religiosas, razas u otras culturas, y la defensa convencida y decidida de la libertad de enseñanza y el derecho individual a la libre elección de centro educativo de todas las familias que conforman la sociedad almeriense”.



En respuesta a tal petición, el alcalde ha dirigido además una carta respondiendo a cada uno de los centros educativos, 'Compañía de María' y 'Stella Maris, en los que viene a reconocer, además de una extraordinaria labor educativa acreditada desde hace décadas, una muy positiva actuación social de integración en nuestra ciudad, hecho que desde el Ayuntamiento de “valoramos y reconocemos con nuestra máxima consideración”.



En el caso del centro 'Interactúa', Fernández-Pacheco considera que es un "magnífico ejemplo" de atención, desarrollo e integración para niños con necesidades educativas específicas, desarrollando una "admirable" labor que contribuye a hacer de Almería "una ciudad cada vez más integrada".

