Capital El Ayuntamiento recibe un nuevo camión de bomberos de la Autoridad Portuaria jueves 22 de julio de 2021 , 16:47h

Escucha la noticia El vehículo entra a formar parte del Parque Móvil del Servicio de Extinción de Incendio que, en contraprestación, atenderá las necesidades del Puerto durante diez años



La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha formalizado esta mañana la entrega de un camión de bomberos al Ayuntamiento de Almería, vehículo adquirido por la APA, que se incorporará a partir de hoy al parque de vehículos del Servicio Municipal de Extinción de Incendios. En el acto, que ha tenido lugar en el Muelle de Levante, han estado el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco y el presidente de la APA, Jesús Caicedo, así como la concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, y el jefe de Bomberos, Francisco Bretones.



La cesión del camión de bomberos se enmarca en el convenio firmado por el alcalde y el presidente de la APA a finales de 2019 y que suponía la renovación de un acuerdo que, según ha manifestado el primer edil, “forma parte del compromiso y la estrecha relación existentes entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria y de la que se benefician principalmente los ciudadanos, primero porque el Parque de Bomberos va a disponer de un nuevo y moderno vehículo que incrementa su parque móvil ante cualquier incidencia en la ciudad y provincia, y segundo, porque los usuarios, trabajadores y bienes del Puerto van a estar también cubiertos por los Bomberos ante cualquier eventualidad que pudiera producirse en el recinto portuario. Sin duda, es un acuerdo que favorece a todos y que viene a demostrar que, cuando hay voluntad, las administraciones públicas se entienden y quien gana son los ciudadanos. Por ello, quiero agradecer, una vez más, a la Autoridad Portuaria, en la figura de su presidente, su predisposición a colaborar con el Ayuntamiento y acercar el Puerto a la ciudad”.



En este mismo sentido, Jesús Caicedo ha valorado también la renovación del convenio con el Ayuntamiento, un convenio que, según él, “refleja la magnífica colaboración entre ambas instituciones y contribuye a mejorar las medidas de seguridad de las personas y los bienes de la Comunidad Portuaria, así como de los ciudadanos del municipio y parte de la provincia de Almería”.





Formación especializada

De acuerdo con este convenio, el Ayuntamiento prestará servicios de extinción de incendios en las instalaciones del Puerto de Almería de manera puntual y cada vez que sea necesaria la intervención de dicho servicio, durante un periodo de diez años. De hecho, el Plan de Emergencia Interior del Puerto (Plan de Autoprotección) contempla el Servicio Municipal de Extinción de Incendios y Salvamento de Almería, como integrante del Grupo de Intervención, coordinando sus actuaciones a través del Centro de Control de Seguridad y Emergencias de la APA.



Por su parte, la APA se hará cargo de la formación del personal del Servicio Municipal de Extinción de Incendios, una formación especializada en la extinción de incendios en buques y en artefactos flotantes, así como de mercancías peligrosas. La Autoridad Portuaria asumirá el abono del importe de las matrículas de los cursos que impartirán a los bomberos. En total, la aportación de la APA al convenio con el Ayuntamiento es de 350.000 euros (el importe del vehículo), y 116.885 euros, para la realización de cursos de dicha formación específica durante los 10 años que dura el convenio.





Características de la autobomba

El camión es del tipo BUP -autobomba urbana pesada-, marca IVECO modelo MAGIRUS HLF '16/30', con una cisterna con capacidad para 3.000 litros de agua. Se trata de un vehículo adecuado para operaciones normales de extinción y salvamento, diseñado para intervención en zonas urbanas, ya que sus dimensiones le permiten una fácil circulación, y por su dotación de material y elementos extintores es idóneo para intervenir en la mayor parte de los siniestros urbanos e industriales. Asimismo, tiene capacidad para transportar hasta cinco bomberos debidamente equipados.

