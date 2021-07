Capital El Ayuntamiento recibe un premio por la difusión turística de Almería jueves 22 de julio de 2021 , 16:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Promoción, Carlos Sánchez, recoge el galardón, en un acto donde intervino la primera teniente de alcalde, María Vázquez





Dentro de la programación del Carnaval de Verano, el Auditorio Maestro Padilla acogió ayer la Gala de la Confederación de Teatro y Carnaval de Andalucía, Coteca, donde el Ayuntamiento de Almería recibió un premio por la labor de difusión turística de la ciudad. En esta línea, el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, agradeció el galardón que “queremos compartir con todos los almerienses. Nosotros cumplimos nuestro trabajo de promocionar una ciudad tan atractiva como la nuestra, y todos los colectivos, como es el caso de la Federación Municipal de Carnaval, ponen su grano de arena para atraer a los visitantes”.



La Gala incluyó las actuaciones del Conservatorio Profesional de Danza Kina Jiménez, el coro de la Hermandad del Rocío de Almería, Kalesi grupos de baile, Fiesta en Fiesta, Noches de Candela, Mario Ruiz, las comparsas ‘Los Guardasueños’ y ‘La Revuelta’ y ‘La Chirigota del Turki’.



La ceremonia comenzó con las palabras de la primera teniente de alcalde, María Vázquez, la cual afirmó que “parecía que no iba a ser posible pero aquí estáis, reinventándoos una vez más. Saliendo adelante una vez más. Llevando vuestra fiesta y vuestro sentimiento carnavalero del invierno al verano. Con la misma ilusión y las mismas ganas, aunque la situación sea la que es. El Carnaval de 2021 no se ha perdido. Se suspendió en febrero por los datos pero no habéis querido faltar a la cita. Y eso demuestra el cariño y la pasión con la que sentís vuestra fiesta”.



María Vázquez asegura que “el Carnaval forma parte de las tradiciones de la ciudad, y su revitalización contribuye a hacer crecer la cultura de Almería. Así lo entendemos. Los carnavaleros saben dónde estábamos hace cinco o seis años y dónde estábamos en 2020. Tras este paréntesis, esta inflexión, el Carnaval de Almería volverá a recuperar el pulso y demostrará una salud cada vez más fuerte, ojalá ya en 2022. Sería una señal excelente de que todo ha acabado. Seguiremos impulsando de manera decidida al Carnaval, que ha sido y volverá ser una de las ‘fiestas más grandes’ de la ciudad”.



El Carnaval de Verano continuará los días sábado y domingo, 24 y 25 de julio, donde el Auditorio Maestro Padilla será escenario a las 20.00 horas de un certamen de Antología de Carnaval, en el que los grupos interpretarán canciones históricas, de esas que “no precisan ensayos”. Tal y como explicaba el presidente de Femaca, Nicolás Castillo, hace unos meses “habrá libertad total de repertorios y disfraces, es decir, se podrán repetir repertorios o canciones de otros años o de otros grupos, manteniendo en lo posible el esquema de la estructura habitual de las actuaciones carnavalescas. Respecto a los disfraces, pueden usarse el de un año concreto o una mezcla de varios años. Medidas adoptadas para evitar la necesidad de reunirse en los ensayos y reducir los costes para los grupos”. Para estas dos citas las entradas tienen un precio de 3 euros.



La clausura del Carnaval de Verano está prevista para el domingo, 25 de julio, a las 19.00 horas en el Anfiteatro de la Rambla. También gratuita, a los asistentes se les obsequiará con pom-pom de animación, cinco mascarillas, llavero y visera para el sol.



Todas las invitaciones y entradas se están pudiendo adquirir en la página web www.almeriaculturaentradas.es, tal y como viene informando la Federación entre sus asociados.

