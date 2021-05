Capital El Ayuntamiento recibirá este mes el proyecto para la nueva 'Ciudad de la Cultura' jueves 13 de mayo de 2021 , 14:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Así lo ha avanzado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, tras una de las últimas reuniones que ha mantenido con el equipo redactor, que ultima el proyecto



El Ayuntamiento de Almería recibirá a lo largo de este mes el proyecto de la nueva 'Ciudad de la Cultura', redactado por el estudio 'ÁbalosArquitectos', ganador del Concurso de Ideas convocado para el rediseño del espacio que engloba el Auditorio Municipal Maestro Padilla y su entorno, en su enlace con el frente litoral.



Así lo ha anunciado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, tras una de los últimas reuniones que ha mantenido con los responsables del proyecto, los arquitectos valencianos, Pablo Llopis Fernández y Ana Ábalos Ramos, autores de la idea ganadora presentada bajo el nombre de 'El Palmeral'.



Martínez Labella se ha mostrado muy “ilusionada” por el resultado de un proyecto que ambiciona el propósito de “seguir haciendo ciudad”, todo ello en el contexto de una actuación global que vendrá a sumarse al propósito ideado de ampliación del Parque de las Familias y la integración, de ambas iniciativas, con el Paseo Marítimo, creando una gran espacio “singular desde el punto de vista urbanístico, medioambiental, lúdico y cultural”.



“La redacción del proyecto de la Ciudad de la Cultural está prácticamente concluida”, ha explicado la edil popular, reconociendo el trabajo desarrollado por el equipo redactor y los avances que sobre la idea inicial se plasman ya en la composición de un proyecto “transformador” para ese espacio.



En este sentido, ha querido recordar el doble objetivo de este proyecto. De un lado, el compromiso de ampliar el Auditorio Maestro Padilla, mejorando sus posibilidades escénicas, otorgando nuevos espacios para la Orquesta Ciudad del Almería y la Banda Municipal, creando locales de ensayo y otros espacios multifuncionales. De otro, mejorar desde el punto de vista urbanístico el espacio que envuelve el Auditorio y su conexión con el Paseo Marítimo.



Martínez Labella ha explicado que, una vez el proyecto sea entregado por parte del equipo redactor, el resultado del documento será también supervisado por diferentes áreas, caso de Cultura, Servicios Municipales o Sostenibilidad Ambiental. De esta forma, entiende, podrán valorarse desde un punto de vista más concreto, necesidades y mejoras que puedan acompañarse, además de las que se han venido introduciendo y apuntando, de forma coordinada, durante el plazo establecido para la redacción del proyecto.



También de la conclusión del proyecto “se podrá hacer una valoración más real de la inversión necesaria para su ejecución, estimada en unos siete millones de euros”, ha recordado Martínez Labella, insistiendo en la potencialidad que la nueva 'Ciudad de la Cultura' otorgará a nuestra ciudad en el propósito de mejorar esta zona y ampliar las dotaciones culturales de Almería, convirtiendo este espacio en un referente.





Líneas de actuación

El equipo redactor viene a proponer, como así recogía en su idea ganadora, el palmeral como superestructura paisajística y arquitectónica, generando un sistema abierto y permeable, dinamizador sobre el área urbana que se encuentra. Además de la ampliación de las dependencias del Auditorio, mejorando las condiciones actuales de este equipamiento, la propuesta de actuación vendrá a extender las palmeras del frente marítimo y de la avenida Mediterráneo a toda la parcela del Auditorio Manuel Padilla, a la plaza Alfredo Kraus y a la zona verde de la faluca Almariya, creando un nuevo parque extensivo de casi 20.000 m2.



A todo lo anterior se suma el tratamiento de otras zonas exteriores, con zona de aparcamiento público y un "recinto de verano" ubicado al norte para dar cabida a otros eventos de mayor afluencia de público como festivales de música o mercados temporales. La suma de la superestructura natural del palmeral y la artificial construida configura un equipamiento público ambicioso, que permite trabajar en diferentes escalas, desde ensayos diarios o conciertos semanales en la sala Manuel Padilla hasta eventos exteriores a gran escala, de resonancia regional o nacional.

