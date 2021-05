Las Mociones De Los Grupos Municipales Centran Los Debates Del Pleno de Vícar

Con nueve puntos en el orden del día, la Corporación Municipal de Vícar ha celebrado la sesión plenaria ordinaria que debía haberse celebrado en abril y que por los contagios de COVID-19 del alcalde y una de las concejalas debió ser aplazada. Precisamente al comienzo de la sesión Antonio Bonilla, ha querido agradecer el interés mostrado por su salud y la de concejala Francisca Hernández durante convalecencia, "afortunadamente ambos estamos libre de contagio y nos hemos podido reintegrar plenamente a nuestro quehacer diario", ha señalado el alcalde.



La lecturas y aprobación de las actas de sesiones anteriores ha abierto el orden del diía la sesión, donde los asuntos urbanísticos y en especial las mociones han centrado los debates. También se ha dado cuenta del Plan anual de control financiero y se ha ratificado la resolución de Alcaldía en la que se aprueba la población del municipio, a 1 de enero, y que tras la revisión patronal realizada ha quedado fijada en 27.600 habitantes. Una aprobación no unanime, dado que los dos ediles de Vox, votaron en contra.



De los temas relacionados con el urbanismo, han recibido aprobación, por unanimidad. Por un lado, una corrección de error en el acuerdo adoptado en Pleno el 4 de marzo por el que se aprobó la instalación en suelo no urbanizable de la ampliación de la tienda de una estación de servicio, promovida por Vicasol. Un error en cuanto al plazo de amortización que será de 50 años en lugar de 30, a contar a partir de 2014. Por otra parte se ha dado luz verde al cambio de actividad en la nave de fabricación y tratamiento de perlita, promovido por Global Perlita. También inicialmente se ha aprobado la modificación de la Ordenanza reguladora dela prestación compensatoria por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable.



Por lo que hace referencia a las mociones, se han debatido un total de siete, tres de Vox, otras tres de Izquierda Unida y una del Grupo Popular, Esta última, instando a la retirada de una grúa en una obra abandonada frente al IES de La Gangosa, se ha aprobado con el apoyo unánime del resto de los grupos. No han corrido la misma suerte las presentadas por Vox, para la retirada del lazo morado que preside la fachada del Ayuntamiento, desde el 7 de marzo de 2017 y la de un Reglamento Orgánico del Pleno, ambas se han topado con los votos en contra del grupo mayoritario socialista, a los que se ha unido el de Izquierda Unida, en el primero de ellos, con abstención del Grupo Popular, en ambas mociones y de IU, en la segunda de ella. Si se aprobó por unanimidad la tercera de las mociones de Vox relativa a instar a la Junta de Andalucía, como entidad competente, para la construcción de un muro de protección a las viviendas anexas a la Rambla de El Vínculo-El Aljibe, junto al Campo de Fútbol de Puebla de Vícar.



En cuanto a las mociones de Izquierda Unida, se aprobó por unanimidad Instar a la Diputación Provincial de Almería a acometer el desdoblamiento y acondicionamiento de la carretera de Zamora, desde la salida de la autovía hasta la rotonda del Agricultor, incluyendo la construcciónde una banda ciclo peatonal segregada del tráfico a motor. Sin embargo fue rechazada la destinada a dotar de aseos públicos al Bulevar por alegar el Grupo Socialista motivos de higiene y de no ser el mejor momento para ello. Si se aprobaron las otras dos relativas al embellecimiento de las distintas zonas del municipio, con la abstención de Vox u populares, y por unanimidad la de instar a la Diputación a realizar el desdoblamiento y acondicionamiento de la carretera de Zamora, desde la salida de la autovía hasta la rotonda del Agricultor, incluyendo la construcción de una banda ciclo peatonal segregada del tráfico a motor.