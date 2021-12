Capital El Ayuntamiento reordena el tráfico en la rotonda de las Almadrabillas viernes 03 de diciembre de 2021 , 18:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El objetivo es agilizar el tráfico en la zona tras la apertura de un nuevo establecimiento comercial El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Movilidad, ha procedido a la reordenación del tráfico tanto en la rotonda de las Almadrabillas como en la Avenida de Sierra Alhamilla y entorno, en concreto en las calles Abogado de Oficio y Fernández Bueso, con el objetivo de agilizar la circulación tras la apertura de un nuevo establecimiento comercial en la zona. Las actuaciones llevadas a cabo, y que entrarán en vigor a partir del próximo martes, 7 de diciembre, son: 1) Cuatro pasos de peatones (tres en Avenida de Sierra Alhamilla y uno en la calle Abogado de oficio) de reciente creación y que pasarán a tener regulación semafórica, incorporando dispositivos acústicos ‘Pasblue’ para invidentes activados mediante bluetooth, así como pulsadores para demanda de peatones con anagramas luminosos de LED. 2) Se ha modificado la actual ubicación de paso de peatones existente en la Avenida de Sierra Alhamilla, aproximándolo al cruce con calle Abogado de Oficio. 3) Se ha modificado la ordenación del tráfico actualmente existente en el cruce de las calles La Marina, Fernández Bueso y Avenida de Sierra Alhamilla, invirtiendo el sentido de circulación de calle Fernández Bueso en su tramo más próximo al cruce indicado. 4) Se ha diseñado un carril de giro a izquierda de acceso a calle Abogado de Oficio desde Avenida de Sierra Alhamilla que permite la disposición de, al menos, seis turismos sin entorpecer o generar afección sobre el tráfico de la citada avenida, de acuerdo al estudio de microsimulación realizado. 5) Se ha modificado el diseño del brazo de Sierra Alhamilla en la rotonda de las Almadrabillas, suprimiendo el carril de giro directo desde la Avenida de Sierra Alhamilla a Carretera de Ronda, sentido Intermodal, con la disposición de dos carriles que se incorporan de forma directa a la calzada anular de la citada glorieta y se han establecido tres carriles de circulación en la totalidad de la calzada anular de la rotonda de las Almadrabillas, lo que supondrá una modificación de la geometría de dos de los brazos de la glorieta (brazo de Carretera de Ronda-Estación de Servicio Trino y brazo de Avenida de Sierra Alhamilla. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

