Capital El alcalde celebra el Día de la Constitución con los alumnos del CEIP La Milagrosa viernes 03 de diciembre de 2021 , 18:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha respondido a las preguntas de ocho alumnos de Primaria que, a modo de periodistas, le han preguntado por la Carta Magna, pero también por el AVE, la política y la Navidad El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha celebrado el 43 aniversario de la Constitución Española con los 227 alumnos del CEIP La Milagrosa que, en dos actos diferenciados, han tenido oportunidad de hablar con el regidor y el concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, sobre la Carta Magna, pero también sobre el programa que el Ayuntamiento ha preparado para Navidad, la llegada del AVE a la ciudad de Almería o la vocación política del regidor. De la mano de la directora del centro educativo, Alicia Pérez Sánchez, el alcalde ha paseado por un 'pasillo de la fama' que, al más puro estilo ‘hollywoodiense’ han preparado los alumnos de Educación Infantil con estrellas en las que se podían leer algunos de los derechos y deberes reflejados en la Constitución de 1978. Además, han colocado una última estrella con el nombre del alcalde, que se la ha dedicado, al tiempo que charlaba con ellos sobre el Día de la Constitución, que se celebra el próximo día 6 de diciembre. Los alumnos han agradecido su visita y le han invitado a repetirla, antes de pasar al patio donde los estudiantes de Educación Primaria han preparado una rueda de prensa en la que ocho escolares han interpelado al regidor sobre diferentes asuntos relacionados con la Constitución y también con la ciudad de Almería. Rueda de prensa escolar En el marco de una charla distendida, los alumnos han abordado asuntos como el conocimiento de la Constitución por parte de los niños y jóvenes, el mantenimiento de la ciudad, la posibilidad de revisar y modificar la Carta Magna, o cuáles son las ventajas y las desventajas de ser alcalde. A su vez, el primer edil se ha interesado por conocer qué es lo más les gusta de la Navidad, les ha propuesto diferentes actividades de cara a las próximas vacaciones, ha comentado con ellos las posibilidades de mejorar algunos servicios municipales y les ha invitado a conocer espacios tan almerienses como el Parque Nicolás Salmerón o el barrio de Cabo de Gata. El encuentro ha concluido con la interpretación del himno de España en saxofón a cargo de la directora y una foto de familia del alcalde, el concejal y los alumnos de las seis clases de Educación Primaria. Y es que, el CEIP La Milagrosa, ubicado en la calle Alcalde Muñoz, cuenta con una única línea por curso y un total de 15 profesores que han quedado invitados para visitar con sus alumnos la Casa Consistorial. Por su parte, el alcalde se ha llevado de recuerdo del encuentro, una estrella con su nombre y el del centro educativo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.