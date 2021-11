Capital El Ayuntamiento reordena la trama urbana de Cabo de Gata y genera aparcamientos jueves 04 de noviembre de 2021 , 18:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La propuesta de mejora de señalización, “singular y única”, implica una inversión de 48.000 euros y estará terminada antes de fin de año cuando 36 calles pasarán a ser de sentido único en lugar de doble sentido como ahora





El barrio de Cabo de Gata va a ver renovadas casi 300 señales de tráfico, va a contar con un plan de reordenación de calles y va a sumar 31 plazas más de aparcamiento en el marco de un proyecto “singular y único” que acometerá de forma inminente el área de Movilidad del Ayuntamiento de Almería.



El objetivo de esta propuesta, demandada por el movimiento vecinal, pasa por mejorar la movilidad en una barriada con mucho tránsito de vehículos, sobre todo durante la época estival. Además, el ambiente salino provoca la corrosión de las señales que, en su mayoría están en mal estado, y que con esta actuación van a ser retiradas y sustituidas por otras de aluminio con el objeto de ser más resistentes.



Así lo han explicado los técnicos del Área de Movilidad, al alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, la concejal del área, María del Mar García Lorca, y el concejal de distrito, Juan José Segura, a los que acompañaron en la reciente presentación a varios vecinos de la Asociación Las Sirenas de Cabo de Gata, que habían solicitado al Ayuntamiento la reordenación del tráfico en el barrio.



La actuación va a consistir, además de en la retirada de la señalización vertical existente, en señalizar 125 pasos de cebra, entre los que hay de nueva creación y los que van a ser repintados. Asimismo, se va a reordenar el sentido del tráfico con el objetivo de transformar vías de doble sentido en calles de un único sentido de circulación, con el objeto de mejorar las condiciones de seguridad vial, reduciendo puntos de conflicto en cruces e incrementando, además, el número de plazas de estacionamiento.





De doble sentido, a sentido único

Apuntan los técnicos de Movilidad que transformar calles de doble sentido a calles de sentido único (actuación condicionada por la colocación de los contenedores de residuos y su recogida) permite abrir más espacios para estacionamiento. Algo muy necesario en un barrio que ve muy incrementada su población durante el verano. Salen, de hecho, 31 nuevas plazas de estacionamiento tanto en batería como en línea en la zona norte de Cabo de Gata. Concretamente, en las calles Santa Elena, Tabarca, El Jurel (norte) con 9, 13 y 9 plazas más de aparcamiento en cada una de ellas.



La actuación va a incluir, además, el establecimiento de tres zonas de carga y descarga junto al Paseo Marítimo, concretamente en las calles Isleta de Cabo de Gata, Florida de Cabo de Gata y Los Santos para abastecer los negocios del paseo marítimo y entorno.



Se trata de un plan que quiere dar respuesta a las demandas vecinales, de cara a mejorar la circulación de vehículos y la movilidad tanto peatonal como rodada, ampliando zonas de aparcamiento y teniendo en cuenta la necesidad de una señalización que “resista la corrosión marina”, han señalado desde el área de Movilidad, desde donde insisten en que toda la actuación estará lista en apenas tres semanas desde el inicio de la renovación de la señalización vertical. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

