Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar El Ayuntamiento repartirá 15.000 pascueros desde el lunes sábado 10 de diciembre de 2022 , 17:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A partir de las 12.30 horas, la concejala Margarita Cobos acudirá al puesto instalado en la Plaza Vieja El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, va a llevar a cabo desde el próximo lunes, día 12, y hasta el sábado 17 de diciembre el tradicional reparto gratuito de pascueros a ciudadanos, comercios y asociaciones vecinales del término municipal de la capital, distribuyendo alrededor de 15.000 unidades, prácticamente doblando ampliamente los distribuidos en 2021 y quintuplicando los repartidos en prepandemia durante 2019. La entrega de esta flor de pascua se iniciará a partir de las 9.30 horas en el Parque del Generalife, en Nueva Andalucía; a las 11.00 en el Parque de Los Molinos, junto al Centro de la Mujer; a las 12.30 en la Plaza Vieja, adonde acudirá la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, y ya por la tarde, a las 17.00 horas, en el Paseo Marítimo de Costacabana y hora y media después enla Plaza Antonio de Torres de La Cañada. El martes por la mañana el reparto se centrará en los vecinos de El Alquián, a partir de las 10.00, junto a la iglesia; a las 12.00, en la Plaza Vicario Pérez, del barrio Mediterráneo-Oliveros, en el centro; y ya por la tarde, a las 17.00 horas, en la Plaza Santa Rita, y hora y media después en la Plaza Virgen del Mar. El miércoles el reparto se traslada a Cuevas de los Medina, a las 10.00 horas; a Loma Cabrera, a las 11.00; a San Vicente, a las 12.00, y concluye una hora después en Venta Gaspar. Ya el jueves, los barrios de Plaza de Toros (10.00) y San Félix, a la altura de la Rambla, a las 12.00 horas, serán los protagonistas, y la distribución gratuita de pascueros concluirá el sábado, 17 de diciembre, en el Parque de las Tormentas de Villablanca (10.00 horas); a las 12.00, en el Paseo Marítimo de Cabo de Gata, y, a las 12.30 horas, en el Parque de las Familias, en Cortijo Grande. En total, 10.000 pascueros, que se sumarán a los 5.000 que recibirán también comerciantes y asociaciones vecinales de los distintos barrios del término municipal. Margarita Cobos señala que “no queremos que nadie se quede sin su maceta, por eso hemos doblado prácticamente el número de pascueros, una flor muy almeriense que en estas fechas se convierte en parte fundamental de la decoración navideña de nuestras casas, pero también en nuestras calles y comercios”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

