Capital La alcaldesa pone en valor el papel de la mujer como "un activo determinante" en la pesca sábado 10 de diciembre de 2022 , 17:12h María del Mar Vázquez destaca el trabajo de Andmupes en su Asamblea General Extraordinaria La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha puesto en valor el papel de la mujer como "un activo determinante para la transformación, comercialización, gestión e investigación" de la pesca. Lo ha hecho durante la apertura de la Asamblea General Extraordinaria de Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero (AndMupes), en la que ha participado junto a la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Arancha Martín, el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Antonio Mena, y la presidenta de la entidad, M.ª Ángeles Cayuela. Vázquez se ha mostrado orgullosa del "trabajo que estáis haciendo para dar visibilidad a otras muchas mujeres andaluzas en cofradías, empresas y asociaciones de armadores, consiguiendo más participación en órganos consultivos". Además, ha añadido que "siempre vais a tener al Ayuntamiento de Almería a vuestro lado porque sois un ejemplo". Por su parte, Arancha Martín ha destacado las medidas realizadas por el Gobierno andaluz por la defensa de la mujer en este sector. En concreto, se ha referido al proyecto Ecomares, al acuerdo de colaboración entre Ifapa y Admupes para el impulso de la formación, transferencia de conocimiento y fomento de las nuevas tecnologías, el decreto de pesca-turismo para regular iniciativas turísticas desarrolladas por pescadores y acuicultores y la aprobación del Plan Sectorial de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la actividad agraria, pesquera y medioambiental de Andalucía. Asimismo, la delegada ha apuntado a la labor desarrollada por el Gobierno andaluz en la gestión del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, que ha conseguido, "gracias a la labor de entidades como Andmupes que Andalucía sea una de las comunidades autónomas con mayor nivel de ejecución". Mª Ángeles Cayuela, reelegida presidenta Tras la bienvenida, ha tenido lugar la presentación de un estudio sobre la participación de la mujer en el sector pesquero y se han celebrado las elecciones y el nombramiento de la nueva Junta Directiva en la que Mª Ángeles Cayuela ha sido reelegida presidenta.

