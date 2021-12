Capital Ampliar El Ayuntamiento repartirá 8.000 pascueros en el centro de Almería martes 14 de diciembre de 2021 , 18:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A partir de las 12.30 horas, la concejala Margarita Cobos acudirá al puesto instalado en Puerta de Puchena El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, va a llevar a cabo desde mañana miércoles y hasta el viernes 16 de diciembre el tradicional reparto gratuito de pascueros a ciudadanos, comercios y asociaciones vecinales del término municipal de la capital, distribuyendo alrededor de 8.000 unidades, doblando ampliamente los distribuidos en 2019, que fueron sobre 3.300. La entrega de esta flor de pascua se iniciará a partir de las 10.00 horas en el Mercado de Los Ángeles, con un millar de pascueros, y en los comercios del barrio y a las 12.30 tendrá lugar el reparto en la Puerta de Purchena, en el que participará la concejala Margarita Cobos, y Mercado Central, donde se repartirán en torno a las 2.000 unidades, así como en los comercios de la zona centro. Por la tarde, serán las tiendas de Nueva Andalucía los que reciban la visita de los pascueros municipales. El jueves por la mañana el reparto se centrará en los vecinos de La Cañada, a partir de las 10.00 horas, y El Alquián, a las 11.00 horas, así como en los comercios de ambos barrios, y por la tarde serán los comerciantes de El Quemadero, Altamira, Avenida de la Estación y Oliveros los que recibirán los pascueros que engalanen sus establecimientos, pero también los de El Zapillo, Los Molinos, Regiones y Las Chocillas. Y el viernes, desde las 10.00 horas, será el turno de los vecinos y comercios de Venta Gaspar, San Vicente y Loma Cabrera, mientras que por la tarde los pascueros llegarán a los comercios de Cortijo Grande, Retamar, Cabo de Gata, Almadraba y La Fabriquilla. La concejala delegada, Margarita Cobos, ha afirmado que “después de que el año pasado no pudiéramos realizar el tradicional reparto por la pandemia, éste lo hemos querido hacer doblando ampliamente el número de pascueros para que nadie se quede sin su maceta”, pero ha destacado la importancia de acudir con mascarilla y guardando la distancia: “Es fundamental que guardemos las medidas de seguridad y evitemos las aglomeraciones, que respetemos a los demás y seamos prudentes y responsables”, ha indicado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

