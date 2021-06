Capital El Ayuntamiento se suma a la celebración del Día del Orgullo LGTBI lunes 28 de junio de 2021 , 16:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejala de Presidencia y Planificación, María Vázquez, ha señalado sentirse “orgullosa” de que Almería sea “una ciudad inclusiva, solidaria y respetuosa con la diversidad”





“Almería es una ciudad inclusiva, solidaria y con respeto a la diversidad y seguiremos trabajando para que todos los almerienses vivan y sean como quieran ser”. Así lo ha afirmado la concejala de Presidencia y Planificación, María Vázquez, durante la lectura del manifiesto por el Día del Orgullo 2021 en la Plaza Vieja, donde se han desplegado dos enormes banderas, la multicolor y la trans, en la fachada del Ayuntamiento.



Un apoyo al colectivo LGTBI que se visibiliza hoy, 28 de junio, pero que “es constante durante todo el año en un marco de colaboración, de diálogo y entendimiento”, que se deja ver en distintos puntos de la ciudad. Desde el área de Sostenibilidad Ambiental que dirige la concejala Margarita Cobos, se han pintado seis bancos, cuatro con los colores de la bandera LGTBI y dos con los de trans; y se ha decorado un jardín con los colores del orgullo.

Un colectivo que ha reconocido haber “avanzado mucho en la prevención, recogida de los delitos de odio”, pero aún hoy “seguimos siendo víctimas de violencia. Tal y como han apuntado, a día de hoy y según la Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio, en 2019 se recogieron 1.706 casos, reflejando un aumento del 6,8% dese 2018, de los cuales 278 fueron por razones de orientación sexual o identidad de género.



En cuanto a la realidad social y laboral de las personas LGTBIQA+, han señalado que el 44% de las personas ocultan su orientación sexual o identidad de género para encontrar trabajo y que un 40% han sufrido algún tipo de violencia verbal en el trabajo.



Por todo ello, han reclamado que es “necesario” seguir trabajando por la diversidad, sobre todo desde la infancia, y por una ley integral LGTBIQA+ que “garantice y asegure el derecho de poder ser, amar y existir libremente de todas las personas”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

