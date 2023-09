Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El Ayuntamiento se vuelca con ARGAR en la visibilización del cáncer infantil

viernes 22 de septiembre de 2023 , 19:00h

El Patio de Luces del Ayuntamiento de El Ejido luce desde hoy un lazo dorado como símbolo de la visibilización del cáncer infantil y adolescente. El alcalde, Francisco Góngora, junto a la edil María del Mar Martínez, ha mostrado todo su apoyo a la asociación ARGAR, de familias de niños y adolescentes con cáncer de Almería, en un encuentro con su presidenta, Rosa María Onieva Amezcua. El lazo, que seguirá luciendo en la instalación municipal durante las próximas semanas, se ha colocado en el marco de la campaña mundial de sensibilización que, bajo el lema ‘¡Enciende la esperanza!’, se desarrolla durante todo el mes de septiembre.

Góngora ha querido agradecer la labor “altruista y desinteresada de las voluntarios y voluntarios de ARGAR, pues es siempre importante dar visibilidad a todo el trabajo que se hace”. Al hilo, ha expresado su deseo de “reconocer su trabajo en una cuestión que nos atañe a todos; son personas que en un número importante de casos han pasado por esa situación de tener un cáncer infantil dentro de su propia familia, ellos tienen la voz de la experiencia, que desgraciadamente en estos casos es muy importante, y además son personas muy capacitadas para poder acompañar y aconsejar, y se involucran al máximo en la búsqueda de recursos”.

“Vamos avanzando, pero cuando hablamos de enfermedades graves, como es el cáncer infantil, tenemos que seguir trabajando para que se sigan implementando medios, para que pueda haber una respuesta lo más pronta posible, yo diría que inmediata, y luego todos los tratamientos adecuados para poder superar esta enfermedad”, ha señalado el regidor, quien ha puesto el acento en que “afortunadamente cada día se va avanzando más, el índice de superación está ya en torno al 80% y eso nos hace también tener esperanzas y al mismo tiempo ser optimistas con la sociedad que tenemos, pues hay personas y colectivos que se involucran en estas cuestiones sociales tan determinantes”.

El alcalde ha abundado en que “nos podemos imaginar lo que supone para una familia tener que afrontar la noticia de que se le detecta un cáncer a cualquiera de sus hijos, todo el apoyo es poco y por eso es muy importante seguir visibilizando el trabajo que se hace desde la asociación y a todas estas personas, que de forma altruista trabajan por los demás”.

ARGAR, esperanza y acompañamiento

El trabajo que realiza ARGAR atiende distintos frentes y es básico para mitigar “el shock inicial que supone que te den una noticia de este calibre”, tal como ha expresado la presidenta del colectivo, quien ha resaltado que “el aspecto psicológico y de acompañamiento es básico, especialmente al principio, cuando se ve todo negro y no parece haber salida”.

Según Rosa María Onieva, el objetivo principal de la campaña es “que todas las familias vean que no están solas, que hay mucha gente apoyándolas y además reivindicando muchas cosas que todavía están por conseguir, y una de las más importantes es que los supervivientes tengan un acceso a la enseñanza, al trabajo, sin que haya trabas ni soporten estigmas, que tengan el mismo derecho que cualquier persona”. En la misma línea, “y es algo que todavía no se ha conseguido en todos los hospitales, es básico que los adolescentes hasta los 18 años entren en el área de oncología pediátrica, y no en la zona de adultos”.