El Ayuntamiento suscribe dos convenios con Verdiblanca martes 19 de octubre de 2021 , 19:19h

En favor de la capacitación para el empleo y el certamen audiovisual 'Gallo Pedro'



El Ayuntamiento de Almería ha suscrito dos convenios con la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca por un valor total de 25.000 euros para el desarrollo de dos talleres de formación dirigidos a capacitar y motivar al empleo a 30 personas con discapacidad funcional, uno, y para desarrollar una nueva edición del certamen audiovisual ‘Gallo Pedro’, el segundo. Un proyecto este último que aúna inclusión y medios audiovisuales con el ánimo de integrar, informar y desterrar falsos tópicos sobre la discapacidad a través de la imagen.



El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y el presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, han firmado los dos convenios convencidos de que es “la mejor manera de seguir apoyando a las personas que más lo necesitan. Además de ofrecer ayuda a quienes ayudan a los demás”. Así lo ha apuntado el regidor que, acompañado por la concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha puesto el acento en la importancia de hacer de Almería una ciudad que cuida de los más vulnerables acercando la formación, la capacitación y la empleabilidad, por un lado, y favoreciendo la visibilización de sectores en riesgo, la concienciación, la sensibilidad y la inclusión, por otro.





Formación para el empleo

El primero de los convenios tiene como objetivo formar a 30 personas con discapacidad funcional, en grupos de quince, en talleres de formación ocupacional centrados en limpieza, tratamiento y mantenimiento de edificios y locales, uno, y en Operaciones básicas en viveros y centros de jardinería, el segundo. Con el apoyo económico de 10.000 euros y durante seis meses, estas personas se formarán para mejorar su capacitación profesional y tener más facilidad para acceder al mercado laboral, ha señalado Sánchez de Amo, que ha apuntado cómo el primero de estos talleres ya se ha puesto en marcha.



El segundo de los convenios firmado este martes tiene que ver con el apoyo económico que el Ayuntamiento ofrece para que Verdiblanca desarrolle una nueva edición del proyecto ‘Festival Gallo Pedro. Plano Inclusivo’. Un certamen internacional, ha recordado el alcalde, que viene a favorecer la divulgación audiovisual de la discapacidad y de su incentivación de cara a visibilizarla, concienciar sobre ella y mejorar la participación e inclusión social del colectivo. Este segundo convenio implica la subvención de 15.000 euros.



El presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, se ha mostrado "muy satisfecho" por que el Ayuntamiento haya decidido, un año más, apostar por una iniciativa dirigida a formar a personas con discapacidad, y que para ello haya favorecido la firma de un convenio que permite satisfacer la demanda de formación de personas en desempleo y con discapacidad. Igualmente, está agradecido al alcalde y a la concejala Paola Laynez por el apoyo al certamen audiovisual que se presentará de forma oficial esta misma semana.

