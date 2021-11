Deportes Ampliar El Ayuntamiento transmite "el apoyo de toda Almería" a la Selección Femenina de Baloncesto domingo 14 de noviembre de 2021 , 17:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



El Ayuntamiento de Almería ha transmitido "el apoyo de toda la ciudad" a la Selección Femenina de Baloncesto que por primera vez, tras los Juegos Mediterráneos de 2005, va a jugar un partido en la localidad este domingo a las 18.00 horas, en el Palacio de los Juegos Mediterráneos, contra Rumanía, en el segundo encuentro de la fase de clasificación para el EuroBasket Femenino 2023.



"Estamos contentas de estar aquí en Almería. Sabemos que aquí se puede vivir un gran ambiente, como jugadoras es un placer y un honor de que así será. Para nosotras, la conexión con la afición es una de las partes más bonitas y gratificantes", ha manifestado una de las líderes del equipo, Alba Torrens, según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado.



Así, en la tarde de este sábado, el concejal de Deportes del Consistorio, Juanjo Segura, ha visitado el entrenamiento de España. "En el partido estaremos animando con todas nuestras fuerzas para ayudaros a lograr esta importante victoria. Estamos muy orgullosos de que un equipo con la trayectoria y los valores de España Femenino de Basket juegue en Almería", ha indicado.



La España de Miguel Méndez afronta ante Rumanía, a las 18,00 horas, en Almería la segunda y última parada de esta primera Ventana de clasificación para el EuroBasket Femenino 2023 que se disputará en Eslovenia e Israel. Un partido que se podrá seguir en directo en Teledeporte y para el que apenas quedan unas pocas entradas por venderse en 'https://feb.entradas.plus/entradas/es/entradas-deporte-espan...'.



El Consistorio ha señalado que será una cita especial a la que llega después de conseguir el triunfo este jueves ante Hungría en Szekszard (62-66). Rumanía, a su vez, superó a Islandia en Bucarest por 65-59 con una actuación muy destacada (19 puntos y 18 rebotes) de Nicolett Orban. El primer clasificado de este Grupo C obtendrá la clasificación para el próximo EuroBasket. También lo hará el segundo, siempre y cuando sea uno de los cuatro mejores segundos de los diez grupos existentes.



Miguel Méndez volverá a contar con las doce jugadoras de Hungría: las bases Maite Cazorla, Silvia Domínguez y Leticia Romero; las escoltas Leonor Rodríguez y Queralt Casas; las aleros María Conde, Laura Quevedo y Alba Torrens; las ala-pívots Irati Etxarri y Paula Ginzo; y las pívots Laura Gil y Raquel Carrera. Georgina Bahí y Ángela Salvadores continúan como jugadoras invitadas.



España y Rumanía se han visto las caras en 18 ocasiones, la última en Arganda del Rey en un encuentro clasificatorio para el EuroBasket 2013. Aquella fue la octava victoria consecutiva de la Selección y la novena en los últimos diez encuentros. Rumanía se impuso en los ocho primeros, por lo que esta tarde en Almería se deshará el empate a 9-9 en el histórico.

