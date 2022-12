Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital El Ayuntamiento unificará el diseño de las placas con nombres de calles viernes 16 de diciembre de 2022 , 22:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia De entre las adjudicaciones que se han elevado a la Junta de Gobierno destacar también la del contrato para el diseño de señalética para nomenclatura de calles, a la empresa Taller Ideas para la Red S.L. por importe de 7.405,20 euros. Según ha explicado Ana Martínez Labella, “mediante el diseño de un nuevo modelo de placas de nomenclatura de calles y demás vías urbanas, el Ayuntamiento de Almería busca la unificación de los modelos existentes en el término municipal e, igualmente, sustituir las que se encuentran deterioradas o bien se leen con dificultad” De acuerdo a las bases de licitación que rigen este contrato “el diseño deberá tener en cuenta su versatilidad a la hora de adaptar el formato, por ejemplo, al lugar de instalación (pared o poste vertical), tamaño del espacio a instalar o el tamaño de la nomenclatura. El diseño unificado propuesto se llevará a las placas de señalética en calles para la zona del Casco Histórico, a las placas de señalética general para las calles del resto de la ciudad y sus barrios y a las placas de señalética para zonas rurales. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

