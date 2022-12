Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar El edificio de la Policía Local tendrá palacas solares viernes 16 de diciembre de 2022 , 21:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ana Martínez Labella, portavoz del equipo de gobierno municipal, ha destacado hoy también la importante inversión, casi 150.000 euros, que el Ayuntamiento destinará a la contratación de las obras que permitirá la ejecución del proyecto de instalación fotovoltaica de 92,5 KW sobre la cubierta plana del edificio de la Jefatura de Policía Local, en la Avenida del Mediterráneo. En concreto estas obras, que cuentan con un plazo de ejecución de cinco meses, a partir del acta de replanteo, cuentan con un presupuesto base de licitación de 147.949 euros “Un primer gran paso para actualizar dependencias municipales de nuestra ciudad a la necesidad climática del planeta. La voluntad de este Ayuntamiento es seguir implementando estos sistemas y aprovechar energías renovables, en este caso la energía del sol para el autoconsumo. Un sistema que no es nuevo en instalaciones municipales, como es el caso del campo de golf municipal ‘Alborán Golf’ o en las instalaciones de Interalmería TV, donde se está trabajando en la implantación de paneles solares en el edificio, incorporado como mejora al contrato de suministro eléctrico (50Kw potencia de planta)”, ha explicado Martínez Labella. La generación estimada anual de energía en el caso de las placas fotovoltaicas que se prevé instalar en la Jefatura de Policía Local es de 180.621 Kwh/año; y de 97.632,97 Kwh/año en las instalaciones de Interalmería. Todo ello se traduce en un ahorro estimado de unos 44.000 euros Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

