Capital El Ayuntamiento y Colega piden a los almerienses que se ‘vacunen’ contra la LGTBiFobia miércoles 12 de mayo de 2021 , 17:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Promoción, Carlos Sánchez, presenta una campaña de concienciación que se visualizará en 30 Mupis de la ciudad





Hoy en día, todos los ciudadanos entienden que la vacuna contra el Covid es necesaria, pero, como explica el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, “también deberíamos vacunarnos para prevenir otros virus muy peligrosos para la convivencia en sociedad y uno de ellos es la homofobia, bifobia y la transfobia”. Por este motivo, con motivo del Día Internacional de la Homofobia y Transfobia, que se celebrará el próximo lunes, 17 de mayo, la Asociación Colega y el Ayuntamiento de Almería van a lanzar una campaña para que “los almerienses también nos vacunemos contra estas formas de discriminación entre las personas”, añade Carlos Sánchez.



En la presentación a los medios de comunicación, Carlos Sánchez ha estado acompañado por Francisco Ferre, presidente de la Asociación de Familias por la Diversidad de Almeria, y Francisco Javier Ruano, de Colega Almería. El núcleo central es un cartel, que han mostrado en la rueda de prensa celebrada hoy en el Ayuntamiento, con el mensaje ‘Vacúnate contra la LGTBIfobia’ y que será colocado en treinta ‘Mupis’ repartidos por la ciudad. El mensaje también será compartido en las redes sociales municipales y la información se difundirá en los medios de comunicación, “para concienciar sobre la necesidad de erradicar estas actitudes nocivas y favorecer la convivencia en una Almería diversa”. Y es que, como asegura Francisco Ferre, “la pandemia ha agravado la discriminación a través de ciberataques a los colectivos de homosexuales, bisexuales y transexuales”.



La campaña también incluirá la colocación de una bandera del colectivo de transexuales en la fachada de la Escuela de Artes de Almería, en pleno centro de la ciudad. “Los transexuales se encuentran en peor situación”, reconoce Francisco Ferre.



El proyecto es una iniciativa de la Asociación Colega Almería, que subvenciona el Área de Promoción de la Ciudad, y se enmarca en la línea de colaboración que “estamos desarrollando desde hace más de quince años entre el Ayuntamiento y la Asociación Colega Almería para sensibilizar a los almerienses hacia la comunidad LGBTI+, mediante la promoción de la integración y la no discriminación de todas las personas por razón de orientación sexual o identidad de género, dentro de una ciudad abierta y diversa”, explica el concejal.



Por su parte, Francisco Javier Ruano, de Colega Almería, ha explicado que también están realizando charlas en institutos y respondiendo a las dudas que le llegan a la sede. “Hemos recibido llamadas de padres y madres asustados por ciberataques a sus hijos y siempre les digo lo mismo, que pongan la denuncia”, recalca el presidente de la Asociación Familias por la Diversidad. Los representantes de ambas asociaciones han agradecido la colaboración del Ayuntamiento para “trabajar en la educación y formación como la mejor manera de favorecer la convivencia e integración”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.