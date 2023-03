Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital El Ayuntamiento y la alcaldesa de Almería reciben el Galardón de Honor y el Escudo de Oro de la Hermandad del Santo Sepulcro domingo 12 de marzo de 2023 , 08:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez corresponde “con orgullo y gratitud” ambos reconocimientos, destacando en el centenario de la Hermandad su labor como parte de la historia y la Semana Santa almeriense La Real e Ilustre Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores ha concedido al Ayuntamiento de Almería, Hermano Mayor Honorario, el Galardón de Honor, y a la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, el Escudo de Oro de la Hermandad, “en reconocimiento a la colaboración, estrecha vinculación y compromiso con la Hermandad”, en ambos casos. Reconocimientos que la alcaldesa ha recibido de manos de la Hermana Mayor, Fini Salvador, en representación de la Junta de Gobierno, en el transcurso del acto celebrado en la Parroquia de San Pedro Apostol y como parte de los actos que este año conmemoran el centenario de la Hermandad. Previamente la alcaldesa, acompañada de varios concejales del Equipo de Gobierno y de la Corporacion municipal, ha asistido a la Misa de Hermandad y al concierto que ha ofrecido la Banda de Música de la Asociación Cultural San Nicolás de Bari, de Alhama de Almería, que también ha sido reconocida y será además quien este año acompañe el paso de palio de Nuestra Señora de los Dolores, procesionando el próximo Viernes Santo. En el transcurso del acto se ha hecho entrega al pregonero del centenario de la Hermandad, José Rafael López Usero, de las pastas que protegen el pregón. “Gracias a la Real e Ilustre Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores, por el Galardón de Honor concedido al Ayuntamiento de Almería, como símbolo de estos más de cien años de unión, de trabajo y de afecto inscritos ya en la historia de Almería, y naturalmente, muchas gracias por la extraordinaria generosidad demostrada al concederme el Escudo de Oro de la Hermandad, que suponen para mí un orgullo y un privilegio que me acompañarán el resto de mi vida” ha señalado Vázquez, destacando que el Ayuntamiento y el Santo Sepulcro “formen una unidad de acción cofrade que ha ido creciendo, madurando y generando su fruto a lo largo de varias generaciones de almerienses comprometidos con la tradición, con la cultura y con los símbolos de una ciudad que mira con orgullo su historia y su solera”. Santo Entierro, seña histórica y social Ha ensalzado la alcaldesa, en este acto y coincidiendo con la celebración de su centenario, “la presencia y trayectoria que en la vida de la ciudad tiene la Hermandad, sumando, aportando y dando valor a Almería”, reconocimiento que ha trasladado a la procesión “que constituye por mérito propio una seña de identidad histórica y social, que es tradición y orgullo compartido para miles de almerienses”, en referencia al Santo Entierro, protagonista el Viernes Santo de la Semana Santa almeriense. Semana Santa “apoyada” por el Ayuntamiento de Almería y la alcaldesa, reconociendo en su celebración una arraigada tradición popular y abogando por “respetar a quienes deseen pasar esos días como una vivencia personal e íntima, que a nadie se impone, ni a nadie se prohíbe”, siendo estas fechas además “un momento clave para muchas empresas y sectores almerienses, que contribuyen de manera muy importante a la necesaria creación de riqueza y empleo”. Por último, la regidora ha agradecido a la Hermandad su permanente demostración de esfuerzo y generosidad como parte del movimiento cofrade, “el colectivo que más hace por la ciudad de Almería a lo largo del año”, ha reconocido, respaldando la labor “de nuestras hermandades y cofradías, porque cuidar de estas no es, ni más ni menos, que cuidar Almería. Y eso es lo que queremos seguir haciendo en el Ayuntamiento”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

