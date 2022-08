Deportes El bádminton se une a la Feria de Almería con su torneo el 20 de agosto martes 09 de agosto de 2022 , 18:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La EDM Mercapinturas organiza la cita junto al Patronato Municipal de Deportes y las inscripciones están abiertas hasta el 17 de agosto El bádminton no falla a su cita anual durante la Feria de Almería, enmarcada del 19 al 27 de agosto. La disciplina también cuenta con su propio torneo para las fiestas patronales, que honrarán a la Virgen del Mar, con la intención de reunir a los deportistas interesados por este deporte para hacerles vivir una jornada única donde poder disfrutar a golpe de volante. Con la organización de la escuela deportiva municipal Mercapinturas y el Patronato Municipal de Deportes, el Pabellón José Antonio Segura (barriada Araceli) albergará este torneo en las modalidades individual y dobles el 20 de agosto, desde las 9.30 horas. Las categorías que se permite que participen en esta edición durante la feria almeriense serán, en modalidad individual: prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil, absoluto A, B y C. Mientras que en dobles participarán: alevín, cadete, absoluto A y B. Desde la escuela repartirán premios a los campeones y subcampeones de individual y para la pareja ganadora de dobles. Además, se hará entrega de medallas para semifinalistas de individual y los finalistas de dobles. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 17 de agosto y se harán por escrito al e-mail: [email protected], hasta el miércoles 17 de agosto, a las 12.00 h. También se podrán hacer en la tienda Mercapinturas. El formulario deberá contener el nombre y apellidos, así como la fecha nacimiento e intención de participar en una o dos modalidades (en caso de tener la pareja de dobles especificarlo, en caso contrario será la organización quien empareje los dobles). Independientemente de si se desea jugar en 1 o 2 modalidades el coste de inscripción será el mismo: para las categorías inferiores (2015 a 2003) será de 5 euros y para las categorías absolutas (2002 o anterior) de 10 euros. No se aceptarán inscripciones ni pagos en la instalación. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

