El balneario de San Nicolás de Ahama en el programa de termalismo del Imserso martes 29 de noviembre de 2022 , 16:00h

Los turnos, que podrán tener una duración de 10 ó 12 días, se realizarán en régimen de pensión completa El Boletín Oficial del Estado publica hoy la resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) por el que se convocan plazas para pensionistas que deseen participar en el programa de termalismo de 2023. Para el año próximo, este programa contará con 192.000 plazas a nivel nacional. Los usuarios, personas en edad de jubilación, podrán disfrutar de los establecimientos termales en turnos de doce o de diez días en régimen de pensión completa. En Almería, se ha incluido al balneario de San Nicolás, situado en Alhama de Almería, para la próxima edición de este programa de termalismo. Los usuarios deberán abonar entre los 322,97€ (10 días) y los 391,62€ (12 días) que costará el alojamiento los meses de febrero y diciembre y los 353,01 (10 días) y los 431,05€ (12 días), que será el precio de marzo a noviembre. En dichos precios se encuentra incluido tanto el alojamiento en habitaciones dobles, de uso compartido y la manutención en régimen de pensión completa, como los tratamientos termales básicos, que comprenderán un reconocimiento médico al ingresar en el balneario para la prescripción del tratamiento y el tratamiento termal que, en cada caso, prescriba el médico del balneario. El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha animado a los cerca de 110.000 jubilados almerienses a participar en este programa de termalismo y recuerda que "el Imserso contribuirá a la financiación del coste de las plazas con una aportación media por plaza de 182 euros", oscilando su importe entre 144,20 euros y 234,31 euros, en función del tipo de turno y mes de desarrollo. Esta aportación se hará efectiva directamente por el Imserso al establecimiento termal. Para poder acceder al programa de termalismo hay que ser pensionista de jubilación o tener la incapacidad permanente del Sistema de Seguridad Social Español; ser pensionista de viudedad con cincuenta y cinco o más años de edad del Sistema de Seguridad Social español; ser pensionista por otros conceptos o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo, con sesenta o más años de edad del Sistema de Seguridad Social español o ser persona asegurada o beneficiaria del Sistema de la Seguridad Social español, con sesenta y cinco o más años de edad. El balneario de San Nicolás cuenta con aguas termales a una temperatura constante de 47,5 grados centígrados, con propiedades magnésicas, bicarbonatadas y ferruginosas, entre otras muchas, por lo que son altamente recomendables para aliviar síntomas relacionados con la artrosis, la úlcera péptica y distintas afecciones renales.

Noticias relacionadas Diputación embellece Alhama de Almería Diputación mejorará y embellecerá ocho calles de Alhama de Almería

