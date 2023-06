Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar El baloncesto triunfa en Almería con más de 1.300 jugadores en los JDM miércoles 14 de junio de 2023 , 18:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, asistió ayer a la clausura de la 38º edición de la competición en el Palacio de los Juegos Mediterráneos El baloncesto reúne a niños y jóvenes cada fin de semana en las instalaciones deportivas municipales. Y, en los Juegos Deportivos Municipales, este deporte colectivo es uno de los que más proyección tiene pues la pasión por la disciplina ha provocado que sean muchos los adeptos que se vistan de corto para demostrar su capacidad sobre la cancha. De este modo, el Palacio de los Juegos Mediterráneos acogió ayer por la tarde la clausura de los Juegos Deportivos Municipales de este deporte donde las escuelas promueven la actividad física y los hábitos saludables. Esta edición ha contado con la participación de 1.300 niños y niñas en los Juegos Deportivos Municipales de baloncesto y el concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha asistido al Palacio de los Juegos Mediterráneos al acto de entrega de medallas a los equipos que han participado en estas jornadas donde el compañerismo y el respeto relucía entre los asistentes. Además, estuvo acompañado por el delegado provincial de la Federación de Baloncesto en Almería, José Cara en el acto de entrega. Para los equipos baby basket se entregó medalla a los equipos participantes: Cajamar Nueva Almería, Cajamar Torremar Verde, C.D. Safa, Francisco de Goya, Cajamar Amor de Dios, Compañía de María A, Cajamar San Fernando, Cajamar Madre de la Luz, Cajamar Europa, Cajamar Torremar Naranja y Compañía de María B. En la categoría preminibasket masculino, el campeón fue Cajamar Luis Siret, y en femenino, Cajamar Torremar Verde. En categoría minibasket femenino, Cajamar Torremar y, en masculino, Cajamar Torremar Naranja. Por su parte, los ganadores en la categoría Infantil Masculino fueron El Toyo Food Truck Cabo de Gata, y en femenino, El Toyo Basket. Los ganadores del trofeo de oro en cadetes masculinos fueron Cajamar IES Bahía de Almería y, en femenino, El Toyo Viagro. Por su parte, los juniors masculinos fueron Estudiantes Huércal de Almería y, desde el lado femenino, El Toyo Basket. En la categoría senior masculina, ganaron Wildcats y, la Universidad de Almería, en el femenino. Juanjo Segura ha dado la enhorabuena a la federación, así como a los clubes y escuelas “porque cada año llenan nuestras instalaciones deportivas de una cantera que está haciendo crecer el baloncesto, es un orgullo ver cómo la cifra sigue aumentando cada edición y sigan fomentándose los hábitos saludables”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

