Almería Ampliar Las obras de instalación del PET-TAC en Torrecárdenas siguen su curso miércoles 14 de junio de 2023 , 18:37h El viceconsejero de Salud realiza una visita técnica y también ha supervisado las obras de construcción del nuevo edificio de consultas externas en el centro hospitalario almeriense El viceconsejero de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Guzmán, ha realizado una visita técnica a las obras de instalación del PET-TAC en el Hospital Universitario Torrecárdenas acompañado por el delegado territorial, Juan de la Cruz Belmonte, y el director gerente del centro hospitalario, Manuel Vida, así como los trabajos de construcción del edificio de Consultas Externas en el hospital almeriense. Hay que recordar que el montaje mecánico del PET-TAC comenzó durante los últimos días del mes de abril y, posteriormente, se han ido realizando las calibraciones técnicas necesarias. En este sentido, ya se cuenta con los informes favorables del Consejo de Seguridad Nuclear. Tras esos trámites necesarios se realizarán las pruebas de aceptación que cuando finalicen conllevarán una nueva visita del Consejo de Seguridad Nuclear al objeto de que valide la instalación y de la oportuna autorización de funcionamiento de esta instalación radiactiva. Con esta tecnología, el Área de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Torrecárdenas mejora sus prestaciones a través de la 'Tomografía por Emisión de Positrones' que realiza una exploración no invasiva de diagnóstico por imagen capaz de medir la actividad metabólica del cuerpo humano. Esta técnica de imagen por PET-TAC supone un avance en la detección precoz de tumores y posibilita que se planifique el tratamiento más adecuado desde sus inicios, aumentando así las posibilidades de éxito. Según datos del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Torrecárdenas, cada año se atienden 1.500 nuevos casos de cáncer, de los cuales al menos el 80% necesitará uno o más PET-TAC. Por tanto, las cifras de necesidades de PET-TAC en la provincia de Almería son notablemente mayores a las de PET-TAC solicitados. Con esta nueva tecnología, Siemens Biograph Vision 450, en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Torrecárdenas se podrán realizar alrededor de 3.000 exploraciones año. Plan funcional El plan funcional consiste en cuatro habitaciones individuales para inyección de isotopos a pacientes, sala de enfermería, almacén, sala para equipo PET-TAC con sala técnica para equipos, control de la sala, sala de informes, radiofarmacia, aseos de pacientes y profesionales. La superficie es de 285 metros cuadrados y el presupuesto de obras ha sido de 713.285,61 euros IVA incluido. A su vez el equipo PET-TAC se adjudicó mediante concurso público financiado por la Unión Europea, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia- NextGeneration EU, instrumento financiero de la inversión C18.I1 Plan de inversión en equipos de alta tecnología del SNS, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, con un gasto de 2.105.400 euros IVA incluido. Es decir, que el coste total del equipo junto con las obras, financiadas por la Consejería de Salud y Consumo, asciende a 2.818.685,6 euros IVA incluido. Edificio de Consultas Externas Miguel Ángel Guzmán también ha supervisado las obras de construcción del edificio de uso ambulatorio de Consultas Externas que contempla un área de consultas con 119 espacios, entre ellos, 29 gabinetes de pruebas especiales, Hospital de Día Médico y Hospital de Día Oncológico, Área de Diagnóstico por la Imagen, con sala para Tomografía Axial Computerizada, sala telemando/convencional digital con baño interior, sala de ecografía de alta resolución, sala de Resonancia Nuclear Magnética y una sala para la realización de informes. Con ello, el futuro edificio de Consultas Externas tiene, entre otros objetivos, acabar con la dispersión de la actividad ambulatoria, con circulaciones poco claras y espacios insuficientes. Al igual que se estableció la conexión entre el Hospital Materno Infantil con el Hospital General, este edificio estará conectado al Materno. La obra garantizará unas adecuadas conexiones públicas, clínicas y de servicios entre ambas edificaciones, además de conectar los espacios propuestos para Hospital de Día Oncológico y Consultas Oncológicas con la zona de Radioterapia. Estas Consultas Externas contará con una superficie útil total de 9.385,54 metros cuadrados distribuidos en siete plantas, más otros 2.213,59 metros cuadrados de circulaciones. Del mismo modo, se prevé integrar en un mismo espacio toda la actividad ambulatoria, liberando al hospital general de la misma.

Noticias relacionadas 155 millones invertidos en Almería por la Junta en Atención Primaria y en hospitales El Hospital Materno Infantil celebra el 'Día del niño hospitalizado'