Deportes Ampliar El balonmano femenino se mide en un derbi en el Pabellón de la Juventud domingo 02 de octubre de 2022 , 17:58h Escucha la noticia El balonmano femenino de Almería ha demostrado este domingo "su potencial" en un derbi que en el Pabellón de la Juventud de El Zapillo en un encuentro que correspondía a la tercera jornada de Liga debutado entre Costa Almería Roquetas y Costa Almería Deslumbrante. El Consistorio almeriense ha detallado a través de un comunicado que el encuentro ha contado con la presencia del concejal de Deportes, Juanjo Segura. Ambos equipos son de División de Honor Plata Femenina que han unido fuerzas para intentar subir gracias a que han creado un equipo para ascender a División de Honor Oro, mientras que, otro de los equipos se ha formado con gente joven para lograr mantener la categoría de Plata. Durante el partido entre Costa Almería Roquetas y Costa Almería Deslumbrante se ha visualizado la proyección de las jugadoras que, durante la primera parte vivieron un "reñido" resultado y, finalmente, concluyó en la victoria de Roquetas por 25 frente a 18 de Deslumbrante.

