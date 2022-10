Sucesos Fallece un legionario en accidente en la Base de Viator sábado 01 de octubre de 2022 , 17:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El sargento de la Brigada de La Legión Julio Luque Virués, 33 años de edad, natural de San Fernándo (Cádiz), ha fallecido como consecuencia de un accidente -según se ha indicado- durante el transcurso de un ejercicio en el Campo de Tiro y Maniobras 'Álvarez de Sotomayor' de Viator. El hecho ocurrió en la noche del viernes al volcar el vehículo que ocupaba, un BMR en el que había otros tres legionarios pertenecientes todos a la VII Bandera 'Valenzuela' del Tercio 'Don Juan de Austria' Tercero de La Legión, que han resultado heridos. Hijo de militar, ingresó en el Ejército en marzo de 2011 (Centro de Formación de Reclutas número 1, Cáceres), tenía destino en La Legión desde 2017 y participó en una misión internacional en Mali (2020) y se preparaba para el despliegue de la OTAN en Irak. Al sargento fallecido le ha sido concedida la Medalla del Mérito Militar, con distintivo amarillo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

