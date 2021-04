Deportes Ampliar El Barcelona, ligero favorito para el primer Clásico del año miércoles 07 de abril de 2021 , 20:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El Clásico ha llegado por fin. Este sábado a las 21h, R. Madrid y Barça se verán las caras en partido de la trigésima jornada de LaLiga. El Barcelona, segundo en la tabla a sólo un punto del Atlético, encadena seis victorias consecutivas en Liga; mientras que el Madrid ha ganado sus tres últimos partidos pero ha empatado los tres anteriores, y con 63 puntos se sitúa tres puntos por detrás del Atleti y a dos del Barça. Los entrenados por Koeman están teniendo una semana algo turbulenta tras su polémica victoria por la mínima ante el Valladolid la pasada jornada, en la que una posible mano de Jordi Alba y la más que discutible expulsión por roja directa del blanquivioleta Óscar Plano han hecho correr ríos de tinta. Afrontan ahora ocho días en los que se juegan la temporada. Primero este sábado, donde una derrota cortaría de raíz su racha en liga y podría complicar sus aspiraciones, pues situaría tanto a merengues como a colchoneros por delante. Y una semana después, el sábado 17, disputarán la final de copa ante el Athletic. La trayectoria liguera de los blaugranas está siendo impecable en los cuatro últimos meses de competición. Tras su última derrota, el 5 de diciembre contra el Cádiz, han sido capaces de enlazar 19 jornadas sin conocer la derrota, cosechando 16 victorias y 3 empates. Aunque llegarán al partido con las bajas de Coutinho y Ansu Fati, y con la presencia de Piqué por confirmar, el equipo catalán es ligeramente favorito a llevarse el partido entre las principales casas apuestas en España. En Betfair, Codere y Betsson pagan la victoria del Barcelona a cuota 2.3, seguidas de Luckia y sus 2,25€ por euro apostado. Pero los blancos llegan en buena dinámica A pesar de no partir como favoritos, los capitalinos acudirán a la cita del sábado en el Alfredo Di Stéfano de Valdebebas con buenas sensaciones tras cuajar un gran partido en Champions contra el Liverpool, al que se impusieron 3-1. Encadenan nueve jornadas seguidas sin perder en liga, y juntando LaLiga y Champions han enlazado cinco victorias consecutivas de manera convincente. El parte de bajas es algo abultado para los de Zidane, que no podrán contar con Ramos ni Hazard por lesiones, así como tampoco con Rafa Varane, baja por coronavirus. La buena noticia es que contarán de nuevo con la participación de Carvajal, recuperado de una lesión muscular que le ha tenido fuera del equipo desde mediados de febrero. Las páginas de apuestas donde mejor se paga la victoria del R. Madrid son la británica Betway y la española Luckia, en ambas se ofrece cuota 3; seguidas de Betsson con 2.95, mientras que tanto Bet365 como Betfair y Bwin dan 2,9 euros por cada euro apostado. Nadie duda que en un Madrid-Barça todo puede pasar, pero los enfrentamientos previos recientes son favorables a los capitalinos. En los dos últimos, de liga, en los meses de octubre y marzo del pasado año, el Madrid se llevó la victoria, así como un empate en el anterior – a finales de 2019. Para encontrar la última victoria del Barça hay que remontarse a marzo de 2019, cuando ganaron 1-0 en el Santiago Bernabeu Un partido el del sábado con algo de favoritismo para el Barcelona y que los atléticos (de Madrid), que tropezaron la pasada jornada y juegan el domingo ante el Betis, verán plácidamente confiando que acabe en tablas y sean ellos los principales beneficiados de la primera edición de El Clásico en 2021. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

