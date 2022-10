Es una información de noticiasdealmeria.com Sucesos Ampliar El bebé rescatado en el incendio de Vícar evoluciona bien viernes 21 de octubre de 2022 , 15:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Hasta ocho personas se vieron afectadas por el siniestro que ocurrió de madrugada noticiasdealmeria.com Hasta ocho personas se ha visto afectadas por un incendio sucedido pasadas la sdos de la madrugada del viernes en un duplex de la calle Lola Flores barriada del Cosario de Vícar, entre ellos un bebé de apenas un año de edad que evoluciona favorablemente tras su ingreso en la UCI Pediátrica del Hospital Universitario Torrecárdenas. Dos adultos quedaron en estado de semiinconsciencia a consencuencia de los gases inhalados con motivo del incendio, y al bebé hubo que efectuarle 'in situ' técnicas de reanimación cardiopulmonar por parte de una agente de la Guardia Civil. En concreto, un hombre de 26 años y una mujer de 46 años, familiares del pequeño, fueron atendidos en el centro hospitalario por problemas respiratorios, de modo que, tras obtener un alta voluntaria, la mujer ha tenido que volver para ser atendida por los servicios médicos. Los bomberos del Poniente acudieron hasta el lugar del incendio, para lo que desplazaron a nueve efectivos con dos camiones autobomba y un furgón de salvamento. A su llegada encontraron la casa en llamas a consecuencia de un fuego que, según los primeros indicios, se había desatado en una despensa y un pequeño patio anejo. Asimismo, el servicio antiincendios observó a su llegada a varios heridos que habían sido atendidos previamente por los agentes de la Guardia Civil que se desplazaron hasta el lugar de los hechos. La pareja de agentes auxilió en primer momento a dos adultos, quienes alertaron de la presencia de un bebé en el interior de la casa. Una vez pudieron extraer el niño de la vivienda, la agente inició maniobras de reanimación cardiopulmonar dado que el niño había entrado "en parada". Los servicios sanitarios que también se desplazaron hasta la zona continuaron con los primeros auxilios a su llegada, de modo que una vez estabilizado, el menor fue llevado junto con algunos de sus familiares al centro hospitalario de referencia. Por su parte, los bomberos accedieron al interior de la vivienda donde sofocaron las llamas, comprobaron la posible presencia de más personas y ventilaron la casa, que ha quedado afectada por el humo aunque sin daños estructurales. Aún se investiga el origen del fuego, que tuvo lugar en una estancia con varios aparatos eléctricos. En total fueron ocho las personas afectadas por el humo, entre ellos los familiares y los agentes de la Guardia Civil que socorrieron a los perjudicados, uno de los cuales ha precisado también asistencia médica ante su indisposición por intoxicación. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

