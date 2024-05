Deportes Ampliar El Betis aprovecha los errores defensivos del Almería para llevarse la victoria domingo 12 de mayo de 2024 , 23:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La defensa del Almería se convirtió en su peor enemigo en el partido disputado en el Benito Villamarín ante el Real Betis Balompié, donde los rojiblancos cayeron por 3-2 en un encuentro emocionante. Los errores defensivos condenaron al equipo almeriense, que ya suma 70 goles en contra en la Liga, el peor registro de la competición. A pesar de la derrota, el Almería dio la cara y compitió hasta el final, destacando en ataque y generando ocasiones de peligro. Sin embargo, la falta de contundencia en defensa permitió al Betis aprovechar sus errores y llevarse la victoria. El equipo almeriense, que había ganado en su último partido en Vallecas, no pudo repetir la hazaña en Sevilla. El técnico Pepe Mel había hecho algunos cambios en el once inicial, con el regreso de Robertone y Jonathan Viera tras cumplir sanción, pero no fue suficiente para evitar la derrota. El argentino Robertone y el canario Jonathan Viera se incorporaron al equipo titular, mientras que Edgar pasaba al centro de la defensa debido a la baja de César Montes, por sanción. El partido comenzó con un gol temprano del Betis, cuando Fornals aprovechó la falta de contundencia de la defensa rojiblanca para marcar el 1-0. Los béticos salieron intensos, con presión alta y muy verticales, y superaban una y otra vez al conjunto almeriense. Sin embargo, poco a poco el Almería se fue asentando y pasó a tener el balón, aunque sin generar ocasiones de verdadero peligro. Cuando mejor estaba, llegaba el 2-0; Edgar, en el área, hacía un mal control y la pelota le quedaba a Isco que batía, sin problemas, a Maximiano. El encuentro parecía sentenciado, pero Leo Baptistao, tras recibir un buen servicio de Marc Pubill, acortaba distancias de tiro cruzado en el tiempo de descuento del primer período. En el segundo tiempo, el Almería salió con más intensidad y tuvo varias ocasiones de marcar, pero fue el Betis quien anotó el 3-1, nuevamente debido a un error defensivo. Sin embargo, el equipo almeriense no se rindió y siguió luchando, con Luka Romero anotando el 3-2 en el minuto 75. Los rojiblancos apretaban, luchaban al máximo e insistían en igualar la confrontación, llevando la incertidumbre al Benito Villamarín, donde el Betis y su afición pedían la hora. La derrota es un duro golpe para el Almería, que sigue en una difícil situación en la Liga. El equipo debe mejorar su defensa si quiere salir de la zona de descenso y mantener la categoría. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

