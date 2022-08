El buque ‘Furor’ de la Armada abre sus puertas a en el Puerto de Almería los días 13 y 14 de agosto

jueves 11 de agosto de 2022 , 11:03h

El Buque de Acción Marítima ‘Furor’ P-46, de la Armada Española, atracará mañana en el Puerto de Almería, donde permanecerá hasta el domingo. Durante su estancia en el Muelle de Ribera-Poniente, abrirá sus puertas para que las personas que quieran conocerlo puedan visitarlo. Durante del recorrido podrán conocer el equipamiento y el material que lleva a bordo, así como las funciones y misiones encomendadas al moderno buque de la Armada, a través de las exposiciones de material dispuestas a lo largo del recorrido.

El horario para las visitas el sábado será entre las 11.00 y las 12.30 horas y entre las 17.00 y las 19.30 horas. Y el domingo, entre las 10.00 y las 12.30 horas. Debido a la capacidad del buque, se han establecido turnos y franjas horarias de visita de 30 minutos.

Para las visitas, las personas interesadas deberán reservar plaza, previamente, cumplimentando un formulario de inscripción en el siguiente enlace de la página web de la Autoridad Portuaria de Almería:

https://apalmeria.com/proyecto-de-responsabilidad-social-cultural-de-la-autoridad-portuaria/

Sólo las personas que se inscriban podrán acceder al buque, por lo que se aconseja que quienes no realicen la reserva de plaza no acudan al Puerto, ya que no podrán visitar el buque.

Los horarios de visitas son los siguientes:

Sábado, 13 de agosto

1.00 – 11.30 – 12.00 – 12.30

17.00 – 17.30 – 18.00 – 18.30 – 19.00 – 19.30

Domingo, 14 de agosto

10.00 – 10.30 – 11.00 – 11.30 – 12.00 – 12.30

Para el desplazamiento hasta el buque, el Ayuntamiento de Almería ha dispuesto un autobús-lanzadera gratuito, que partirá 10 minutos antes del comienzo de cada visita desde el punto de encuentro, ubicado en la explanada anexa al Tinglado del Muelle de Ribera, al que se accede por la puerta 1 (frente al edificio de la Autoridad Portuaria, en inicio del Muelle de Levante).

El buque más moderno de la Armada Española

El ‘Furor’ P-46 es el sexto de los Buques de Acción Marítima (BAM) de la Armada Española. Actualmente se encuentra realizando una operación de vigilancia marítima, integrado en el Mando Operativo Marítimo (MOM).

El BAM ‘Furor’ es el buque más moderno del que dispone la Armada, y por tanto cuenta con un amplio abanico de sensores y sistemas que le permiten realizar sus cometidos con gran eficiencia. Sus capacidades como buque de acción marítima son numerosas y diversas, cumpliendo con las necesidades y requisitos actuales de la Armada.

Los BAM, modelo de construcción totalmente español, han destacado por su excelente rendimiento en las agrupaciones internacionales en las que se han integrado, demostrando su eficacia y operatividad en los escenarios más exigentes.

El ‘Furor’, al igual que sus antecesores, tiene 93,90 metros de eslora, está dotado de altas prestaciones, cubierta de vuelo y tiene una autonomía de víveres para 35 días. El Sistema Integrado de Control de Plataforma de última generación desarrollado por Navantia Sistemas, permite su operación con una dotación reducida de 52 hombres y mujeres (incluida una oficial de sanidad).

La misiones para las que se concibe el Buque de Acción Marítima son, por un lado, la de seguridad marítima en escenarios de baja intensidad, con capacidad de disuasión y reacción ante amenazas asimétricas o convencionales, y por otro, de protección de los intereses marítimos nacionales, colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros departamentos ministeriales, en misiones de vigilancia, salvamento, ayuda humanitaria, lucha contra el tráfico ilegal y lucha contra la contaminación marina.