El cante contemporáneo de María José Llergo sonará en el Auditorio

viernes 19 de noviembre de 2021 , 18:53h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

La artista de Pozoblanco, actualmente asesora de Pablo Alborán en el programa ‘La Voz’ ofrecerá su emocional y vibrante forma de entender el flamenco el penúltimo sábado del año







El cante de Maria José Llergo (Pozoblanco, 1994) es un profundo y atípico alegato al compromiso artístico. Tierra, corazón e instinto. Flamenco aderezado con todo tipo de sonidos… Cambia el vestido, pero no el método: permitir que la música la atraviese y proyectarla de forma salvaje. Una joven que deja en desuso la paleta de referentes con cada publicación y que está llamada a zarandear el panorama musical y que se podrá disfrutar en Almería en unas pocas semanas. La cita será el sábado, 18 de diciembre, a las 20.30 horas, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, a caballo entre el final de la programación municipal de otoño y la especial de Navidad del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.



Las entradas están ya a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo y en la web del Área, www.almeriaculturaentradas.es, como también lo estarán en la tarde del sábado en la taquilla del propio Auditorio Municipal. Tienen un precio de 30 euros para el nivel A y de 25 euros para el nivel B.



La artista ha reforzado su popularidad en los últimos tiempos dado que está ejerciendo como ‘asesora’ del equipo de Pablo Alborán en el concurso televisivo ‘La Voz’, donde comparte plató con artistas como David Bisbal, Alejandro Sanz, Luis Fonsi o Malú.



‘Niña de las dunas’ (2018), su primer tema, totalmente ‘do it yourself’, la presentó al mundo junto al guitarrista flamenco Marc López; ‘Me miras pero no me ves’ (2019), escrito por ella misma y coproducido por el sevillano Lost Twin, que habla sobre la invisibilidad de ciertos colectivos sociales, la consagró como una de las voces a tener en cuenta. Un ‘beat’ primitivo, esencialista, que aunaba tradición y modernidad. Y que también se hallaba en ‘El péndulo’ (2019), adalid del equilibrio, y título del primer lanzamiento físico de la artista.



Todos esos temas se encontraron finalmente en ‘Sanación’ (2020), el primer álbum de la cordobesa. El EP de siete temas reflejaba su proceso de curación emocional, un homenaje más, también en los detalles sonoros, a sus orígenes. Voz en primer plano flotando sobre un flamenco mántrico y de electrónica atmosférica.



Con sucesivas publicaciones, la cantante ha dejado en desuso la paleta de referentes. ‘Sanación’ fue presentado en un Auditori de Barcelona abarrotado, y ha recibido el favor de la crítica musical: MondoSonoro, Rockdelux o RockSesión han sucumbido ante su primer álbum. Además, los principales escenarios han apoyado su carrera. Formó parte del primer cartel paritario de los festivales en España, el de la edición 2019 del Primavera Sound.