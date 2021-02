El Carnaval Se Refugia De La Pandemia En Los Colegios De Vícar





Las celebraciones de Carnaval en los centros educativos de Vícar no están siendo ajenas a la situación generada por la COVID-19, aunque no ha impedido su celebración en los colegios de Vícar, si bien con todas las medidas de prevención que requiere la pandemia. Un Carnaval diferente respecto a otros años, pero afrontado con la misma ilusión y alegría por los escolares que a lo largo de esta semana han desarrollado actividades en las aulas.



Como ha señalado el alcalde vicario, Antonio Bonilla,”el Carnaval se ha refugiado de la pandemia en los colegios, sin los tradicionales desfiles y letras de comparsas, pero con mascarillas, gel hidroalcohólico y disfraces”. Maestros y alumnos de ocho de los nueve CEIP de Vícar, han tenido que agudizar el ingenio para poder celebrar su particular Carnaval, con propuestas originales, algunas de ellas desarrolladas a lo largo de esta semana y con colofón este viernes.



El CEIP Profesor Tierno Galván, de Barrio Archilla-Cañada Sebastiana, fue el primero en abrirse al Carnaval, con diversas actividades en el aula, a lo largo de la semana anterior, al igual que el CEIP Virgen de la Paz, de La Puebla, donde según las edades, los alumnos acudieron ataviados para un desfile controlado por las pistas del centro.



Después fue el CEIP José Saramago, también de La Puebla, donde un concurso de disfraces caseros, realizado con materiales reciclables, dentro del Proyecto Aldea, centro la celebración, junto a un video musical. Por su parte, el CEIP Blas Infante, de La Gangosa, ha recibido a lo largo de la semana la visita virtual de la ‘Brujita del Carnaval’, con una poesía adivinanza, sobre la prenda que los escolares llevarían al centro durante estos días.



El CEIP Nuestra Señora de la Merced, de Los Canos, ha optado por actividades a nivel de aula, mientras que en el St. Sylvain d’Anjou, de La Gangosa, las actividades se han limitado al alumnado del ciclo Infantil y en una sola jornada, la del viernes, al igual que el CEIP Federico García Lorca, con actividades en todos los ciclos, a nivel de aula.



Por último en el CEIP Félix Rodríguez de la Fuente, de Llanos de Vícar, a las actividades a nivel de aula, durante la jornada del viernes, se ha sumado la elaboración de disfraces caseros a nivel familiar. Solamente en el CEIP Casablanca-La Canal, el Carnaval ha pasado de largo, pero regresará cuando regrese la normalidad.