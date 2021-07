Deportes El CB La Mojonera se inscribe en primera nacional femenina para la temporada 21/22. miércoles 21 de julio de 2021 , 11:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





El club baloncesto La Mojonera participará en la liga N1 Femenina (primera nacional femenina) durante la temporada 2021-2022. Hecho histórico para el club que viene a consolidar el buen trabajo que se lleva realizando desde las últimas temporadas en la categoría femenina consiguiendo varios campeonatos y subcampeonatos provinciales, títulos muy meritorios ya que el club participa en las competiciones provinciales solo con jugadoras locales.



Desde el club se está muy contentos e ilusionados con el nuevo proyecto que servirá para que toda la cantera se vea reflejada en el equipo sénior y vean en las jugadoras y equipo la posibilidad de formar parte de él en un futuro.



El club cuenta con el apoyo fundamental del Ayuntamiento de La Mojonera asi como de diferentes empresas para poder sacar adelante este motivante proyecto donde el equipo mojonero se enfrentará a los mejores equipos de Andalucía, la primera nacional femenina organizada por la Federación Andaluza de Baloncesto es la cuarta categoría del baloncesto nacional, estando por encima de esta categoría la Liga femenina 2, La liga femenina Challenge de reciente creación y Liga femenina Endesa, máxima categoría del baloncesto español. Los encuentros se disputarán los sábados por la tarde en el pabellón de deportes de La Mojonera.



La idea del club deportiva del club es que las jugadoras junior entrenen de manera conjunta con las sénior del equipo y se sientan participes y sean parte importante del equipo.



El club esta temporada que ha finalizado ha conseguido un campeonato provincial en la categoría femenina, ha conseguido dos terceros puestos en categoría cadete femenina y en categoría minibasket femenina y clasificándose el equipo junior en la fina four. Resultados que apoyan y avalan la decisión del club para salir en primera nacional. Para Raúl Fernández presidente del CB La Mojonera: “ estamos muy ilusionados en todo el club con este nuevo proyecto el cual no podría haberse materializado sin el apoyo del ayuntamiento de La Mojonera, pensamos que esta era la temporada ideal para dar el salto a la categoría”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

