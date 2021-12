Deportes El CBM Cantera Sur Bahía de Almería bate a BM Bolaños (33-32) martes 14 de diciembre de 2021 , 18:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El equipo azulino se puso al mando pasados los primeros 10 minutos y alcanzó una renta de hasta ocho goles, rozando la remontada los castellano-manchegos CBM Cantera Sur Bahía de Almería (19+14): Cutillas, Martín Pacheco (1 gol), Pablo Muñoz, Fafi (8), Espada (5), Santi Laredo (2), Nico Martín, Andrey, José Ángel (9), Iniesta (2), Carlos Lázaro, Alberto Rivera, Sergio Rivera, Moisés (5), Juan Carlos Acosta y Julián Quiroga (1).

BM Bolaños (15+17): F. González, F. J. Fernández (5 goles), V. Gómez-Cambronero (1), T. E. Werner (5), M. Á. Pérez, J. Caraballo (2), M. Blanco (10), L. Calzado (2), G. Alcázar, D. Mach (1), D. Gallego (2), J. J. Candeleda (2), J. Jesus (1), M. Sánchez-Gil (1), A. Díaz-Peñalver y J. Granados.

Árbitros: Candela Arques y Cabrero Montero (Comunidad Valenciana). Cronometradores y anotadores: Lorca Sánchez y Rodríguez Ramírez (Andalucía).

Parciales: 1-3, 5-5, 8-6, 13-7, 15-11, 19-15 (descanso), 23-16, 25-18, 27-21, 28-24, 32-27, 33-32.

Incidencias: Partido de la 12ª jornada en la Primera División Nacional, disputado en el Pabellón Antonio Rivera (Almería) ante unos 400 espectadores, un centenar de ellos desplazados desde El Ejido.

Nada está escrito en el deporte e incluso la tinta sobre el papel puede ser deleble por muy marcada que esté. Sobre el papel, el Club Balonmano Cantera Sur Bahía de Almería no era tan candidato al triunfo como su adversario, BM Bolaños, midiéndose el pasado sábado en el Pabellón Antonio Rivera con motivo de la duodécima jornada en la Primera División Nacional. Pese a lo que dictaba la clasificación, los azulinos en mitad de la tabla y los castellano-manchegos siendo entonces segundos con una sola derrota, sobre el parqué se vivió un auténtico partidazo de los que crean afición, independientemente del resultado y de quién se lleve el gato al agua, algo que hizo el plantel ejidense-capitalino, venciendo los locales por un ajustado 33-32. Comenzaron al mando los visitantes, 1-3 en el minuto 4, pero la recuperación canterano-sureña fue inmediata y un parcial de 4-1 supuso el 5-4 en el minuto 9, produciéndose a continuación un par de alternancias que significaron el 5-6 y el 7-6 del minuto 12, a partir del que los pupilos de Antonio Rivera ya no soltaron el mando al completar un parcial de 5-0 que se reflejó en el 10-6 rebasado el cuarto de hora de juego. Dos tiempos muertos casi consecutivos (minutos 15 y 19) surtieron efecto a medias en el combinado que dirige Javier Márquez, tras incrementarse la diferencia mediante el 13-7, reduciéndose bastante con un parcial de 2-5 y el consiguiente 15-12 en la entrada de los últimos cinco minutos del primer acto, estirándose y encogiéndose la renta que llegó a ser otra vez de seis goles, 18-12 en el minuto 27, y alcanzándose el descanso 19-15. Más ocho, aunque... En la segunda mitad, los almerienses continuaban mostrándose como puñales por los extremos y en lanzamientos exteriores, propiciándoles rápidamente una máxima ventaja de ocho tantos, 24-16 en el minuto 36, manteniendo la distancia con los sucesivos 26-18 y 27-19 en los minutos 40 y 42, sin estar sentenciado el choque en absoluto, puesto que los bolañegos de Calatrava marchan arriba en la clasificación no por casualidad. Así, iniciaron una escalada anotadora que de forma súbita les metió de lleno en la lucha por ganar la contienda, al firmar un parcial de 0-5 que significó el 27-24 en el minuto 48 y el posterior e irregular intercambio realizador plasmó resultados momentáneos en los que Cantera Sur Bahía se hallaba cinco arriba, 30-25 y 32-27, restando ocho y cinco minutos. Tampoco respiró tranquilo al aproximarse de nuevo el combinado ciudadrealeño a tres dianas, 32-29, dentro de los dos últimos minutos, aunque el 33-29 sí se antojaba decisivo, a pesar de que los de Bolaños de Calatrava bregaron hasta el desenlace y apretaron el tanteador, 33-32. La próxima cita azulina será el sábado a las 20.30 horas contra iKasa BM Madrid, el líder, en el Pabellón Rey Felipe VI de Boadilla del Monte. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.