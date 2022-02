Deportes Ampliar El CBM Carboneras Bahía de Almería Cantera Sur supera a ARS Palma del Río jueves 24 de febrero de 2022 , 20:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los juveniles azulinos también ganaron a los cordobeses en la vuelta de los cuartos de final de la División de Honor, por 38-20 El pasado sábado, y previamente al duelo de la Primera División Nacional entre el Club Balonmano Cantera Sur Bahía de Almería y BM Caserío de Ciudad Real, tuvo lugar el partido de vuelta de los cuartos de final en la División de Honor Juvenil, venciendo el CBM Carboneras Bahía de Almería Cantera Sur a Academia Millenium ARS Palma del Río. Fue a través de un inapelable marcador de 38-20 sobre el parqué del Pabellón Municipal carbonero, convertido en una olla a presión con más de 600 espectadores que llevaron en volandas a los azulinos, quienes en la ida se impusieron 31-35 y no quisieron ver peligrar su ventaja desde el inicio, pero el parcial de 3-1 a los cuatro minutos lo igualó el cuadro cordobés con el 5-5 del minuto 13. Un parcial de 6-0 espoleó a los almerienses y, si bien el 11-5 del minuto 17 se convirtió en el 14-10 del 23, en lo siete minutos restantes para el interludio se produjo otro importante parcial de 6-1 y ambos equipos se marcharon a vestuarios mostrando 18-11 el luminoso. En la segunda mitad, el plantel local incrementó paulatinamente la distancia, siempre por encima de la decena de goles. Así lo reflejaron los tanteadores de 25-12 en el minuto 35, 29-15 en el 41, 33-17 en el 50 y 37-19 en el 57, manteniéndose esas 18 dianas como máxima ventaja al final. El conjunto canterano-sureño es el primero en acceder a las semifinales y sigue acercándose a volver al Campeonato de España, esperando a que concluyan los demás cruces de cuartos. Dejando al margen a Carboneras Bahía Cantera Sur y a los palmeños, este sábado 26 de febrero juegan el compromiso de vuelta Cajasur Córdoba BM y One Eden BM Mijas (los cordobeses ganaron 35-37 en la ida), mientras que ya el 5 de marzo Tierra de Maestros BM Los Dólmenes Antequera se enfrentará a BM Ciudad de Málaga (28-26 cayeron los antequeranos en la ida), al igual que BM Montequinto Ciudad de Dos Hermanas a BM Málaga (21-24 triunfaron los sevillanos en la ida). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

