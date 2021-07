Economía El CC Torrecárdenas pone en marcha “Almería por disfrutar” martes 20 de julio de 2021 , 10:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Desde julio al 2 de septiembre y en colaboración con numerosas empresas de la provincia, se sortearán premios turísticos en las redes sociales del centro. Con el objetivo de apoyar al sector turístico de Almería, el Centro Comercial Torrecárdenas pone en marcha este verano la acción: “Almería por Disfrutar”. En colaboración con Grupo Senator, Grupo Playas y Cortijos y otras empresas de la provincia como Malcamino, Azimituh o Fort Bravo; el Centro Comercial Torrecárdenas dará a conocer y promoverá distintas actividades disponibles en nuestra provincia. Para ello, desde el 15 de julio hasta el 2 de septiembre, realizará cada semana un sorteo en las redes sociales del centro comercial. Aquellos que deseen participar, deberán acertar una pregunta relacionada con lugares turísticos de Almería. A continuación, el listado de premios que se sortearán: 1 bautismo de buceo para 2 personas.

2 noches de hotel para 2 personas en Casona Granado.

30 ejemplares del libro “Almería en el cine”, cada uno de ellos será un premio.

Ruta 4x4 por el desierto de Tabernas para 4 personas “Ruta de las estrellas”.

Ruta a caballo por el desierto de Tabernas para 2 personas “Ruta de ley a caballo”.

1 fin de semana en el Hotel Doña Pakyta (****) para 2 personas en habitación doble, en régimen de alojamiento.

1 fin de semana en el Hotel Cortijo El Sotillo (****) para 2 personas en habitación doble en régimen de alojamiento (de viernes a domingo o de sábado a lunes).

4 entradas a Fort Bravo.

4 entradas a Oasys Minihollywood.

2 entradas dobles (premio para 2 ganadores) en el evento Turismo astronómico Azimuth Observatorio de Calar Alto. Además, a través de la pantalla gigante de la Plaza Mónsul, se realizará una promoción espectacular, con miles de impactos semanales. En ella, se emitirán imágenes y mensajes de las marcas colaboradoras, se promocionarán las actividades de las mismas y se comunicarán lugares de visita imprescindibles de nuestra tierra.

