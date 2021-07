Almería El Obispo reconoce casi 14 millones en deudas bancarias martes 20 de julio de 2021 , 10:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En una entrevista con Infoctatólica, García Montes afirma que los homosexuales no están capacitados para el sacerdocio El Obispo de Almería, Adolfo González Montes, es objeto de una pólemica derivada de lo que podría denominarse "desautorización de instancias superiores" tras haber sido nombrado un coadjutor en la diócesis, y ser cuestionada su gestión económica, y de algunas de estas cuestiones responde en una entrevista publicada en la web Infocatólica.com titulada «Desmontar el Seminario es como desmontar la diócesis, arriesgar su futuro». Este salmantino que fue Obispo también de Ávila, de 2011 a 2017 presidió la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, heredera de lo que antaño fue la Santa Inquisición. En sus declaraciones vuelve a insistir en la teoría de la conspiración contra él, si bien no aclara qué motivos habrían tenido para desacreditar su gestión, ni quién podría estar detrás de esa maniobra. Sobre su gestión económica, que ha sido muy cuestionada, defiende que la deuda no es de 20 millones de euros, "Sumando los préstamos del Obispado en números redondos en torno a los 7,1 millones, y los préstamos en torno a 6,6 millones de tres parroquias que han edificado iglesia y complejo parroquial, y que están también en el Santander". Añade que "Hay entidades en la diócesis que tienen otros créditos, como las parroquias, no sólo las que han construido la iglesia o el complejo parroquial que no tenían, también colegios como el Colegio de San Ildefonso, de nueva planta y hoy una obra puntera en el campo de la educación católica, y la Catedral. Las iglesias y los edificios patrimoniales tienen que afrontar su conservación: cubiertas, solados, humedades, instalaciones de diverso género y tantas otras intervenciones que requiere su mantenimiento". Es decir, casi 14 millones de euros en préstamos si nos atenemos a la primera parte de su respuesta, a lo que debería unirse lo que indica en segundo lugar, por lo que la cifra que el Obispo da como falsa en realidad podría estar muy próxima a la realidad, sin contar con que la Diputación de Almería principalmente, y también algunos ayuntamientos, contribuyen de modo permanente a esas obras de conservación de los templos católicos. Pero la Iglesia en realidad no es ni mucho menos pobre, ya que el propio García Montes sostiene que "El Obispado dispone de edificios no esenciales para financiar las rehabilitaciones y construcciones de nueva planta. Disponemos de solares convencionales, algunos de las capillas sustituidas por nuevas iglesias parroquiales; otros son inmuebles urbanos bien situados, aparcamientos construidos expresamente con este fin." Aborda también en esta entrevista el tema de la venta del Seminario, a la que se opone rotundamente, a pesar de que reconoce la escasez de vocaciones. "Mire yo he tenido un promedio en estos años de unos 20 seminaristas, pero en los tres últimos años las vocaciones han caído bastante, este curso que termina hemos tenido 11 seminaristas, durante el curso dejamos fuera uno para un período de reflexión y prueba. Al terminar el curso ante la situación creada se han marchado otros dos, y hay algunos seminaristas dudosos sobre cómo continuar o marcharse." es decir, que se han quedado en un año prácticamente en la mitad respecto a quienes empezaron el curso, y las perspectivas para el próximo apuntan a que en el mejor de los casos habría 13 al principio. Pero también hay otra frase para la polémica, y es que niega que los homosexuales tengan capacidad para el sacerdocio. Dice el Obispo que "Contra insinuaciones maliciosas y falsas, en el Seminario hemos tenido siempre muy claro que las personas de tendencia hacia el mismo sexo, siguiendo la doctrina de la Iglesia, no pueden ser candidatos al ministerio sacerdotal, no hay ambigüedad ninguna en este punto. Esto no significa no discriminación ni falta de respeto a la dignidad de estas personas." Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

