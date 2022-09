Almería El CC Torrecárdenas y el Hospital acuerdan parking gratuitos y lanzaderas jueves 22 de septiembre de 2022 , 19:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El lunes comienza a funcionar un servicio de autobús, también gratuito, que enlazará ambos espacios de manera continuada entre las 7.30 horas y las 15.30 horas El Hospital Universitario Torrecárdenas comienza el lunes, 26 de septiembre, a prestar un servicio gratuito de autobús que enlazará el recinto hospitalario con el Centro Comercial Torrecárdenas que ha cedido, de manera también gratuita, más de 500 plazas de aparcamiento subterráneo (ubicado en la Planta -1, zona azul) y que nace con el objetivo de paliar, en la medida de lo posible, el déficit histórico ante la falta de aparcamientos en la zona del recinto. Este servicio gratuito podrá utilizarse por todos los profesionales hospitalarios así como por cualquier persona que se dirija al Hospital Universitario Torrecárdenas que tendrá una plaza de aparcamiento en el Centro Comercial, también de manera gratuita. Este servicio de autobús tendrá dos únicas paradas (salida y llegada) debidamente señalizadas que están situadas en el bulevar situado frente a las Urgencias, para acceder a los hospitales (Hospital General y Hospital Materno Infantil), y en la vía de servicio del Centro Comercial Torrecárdenas (en la zona de las cafeterías exteriores). El director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida, ha destacado que “de esta manera buscamos fórmulas para que el problema histórico del aparcamiento en el recinto hospitalario vaya desapareciendo. Gracias a la colaboración del Centro Comercial todas las personas, profesionales hospitalarios o público en general, contarán con un aparcamiento gratuito y un traslado, también gratuito, desde el Centro Comercial al Hospital. Con este servicio que durante las horas de llegada y salida de nuestros profesionales enlazará ambos espacios en apenas diez minutos”. Por su parte, Nadia Nunes, gerente del Centro Comercial Torrecárdenas ha explicado que esta colaboración “da muestra de nuestro compromiso con la ciudad de Almería, en este caso con el hospital de referencia de toda la provincia y no podíamos dejar de poner nuestro granito de arena y ofrecer de manera gratuita el servicio de aparcamiento a los profesionales del hospital, poniendo en valor la grandísima labor que realizan hacia la sociedad así como a todas las personas que tengan que acudir al recinto hospitalario”. Trayecto sin paradas El trayecto, sin paradas, enlaza el Hospital Universitario Torrecárdenas con el Centro Comercial Torrecárdenas desde las 7.30 horas de la mañana en la primera salida (desde el Centro Comercial) hasta la última salida a las 15.30 horas (desde el Hospital). Este servicio será, susceptible de ampliarse si la demanda es superior, con un microbús de veintitrés plazas de piso bajo, accesible a personas con movilizad reducida y con plazas para pasajeros de movilidad reducida en silla de ruedas. Desde las 7.30h hasta las 8.30h, tramo de hora de entrada de profesionales hospitalarios la frecuencia será de doce minutos con lo que se estima que se realizarán cinco viajes en cada sentido. Desde las 8:30h hasta las 14:30h, la frecuencia de salidas será cada treinta minutos, con lo que se realizarán un total de doce expediciones en cada sentido. Con salidas del Centro Comercial a las 9.00h, 9.30h, 10.00h, 10.30h, 11.00h, 11.30h, 12.00h, 12.30h, 13.00h, 13.30h, 14.00h y 14.30h. Según llegue el autobús al hospital cargará pasajeros y saldrá en dirección al Centro Comercial. Desde las 14:30h hasta las 15:30h, donde se concentra el final de turno de los profesionales hospitalarios, las expediciones serán continuas con una frecuencia de doce minutos, con un total de cinco expediciones en cada sentido. El Hospital Universitario Torrecárdenas está trabajando en el proyecto para construir un gran aparcamiento que solvente el déficit histórico de plazas de parking que padece. Hay que recordar que, en la actualidad, en el recinto hospitalario hay cerca de mil profesionales más que hace cuatro años y que con el futuro edificio de consultas externas el número de pacientes y familiares que visitarán las instalaciones crecerá de manera notable. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.