Deportes El CD Barranquismo Almería se proclama campeón de Andalucía en Paterna del Río domingo 12 de junio de 2022 , 17:43h

En modalidad individual Juan Jesús Ruano fue el deportista que obtuvo el mejor tiempo histórico del barranco con 9´56´´ Las diferentes disciplinas en Almería no cesan en sus triunfos. Esta vez, el club deportivo Barranquismo Almería, que está bajo el patrocinio de Las Abuelas de Sevil, Seland y NeopreneClean sigue aumentando su medallero tras haber participado en el Campeonato de Andalucía en Descenso de Cañones, organizado por la federación andaluza de espeleología. La localidad de Paterna del Río fue el epicentro de esta cita deportiva donde participaron los almerienses Juan Jesús Ruano, José David Díaz, Juan López y el malagueño Edu Campos, que volvieron a triunfar llevándose el oro absoluto. En la modalidad individual, Juan Jesús Ruano consiguió proclamarse campeón de Andalucía con el mejor tiempo histórico del barranco en 9´56´´, seguido de sus compañeros José David Díaz con un plata absoluto tras conseguir un tiempo de 12´40´´, Juan López se colgó el bronce absoluto con el tiempo 12´41´´ y Edu Campos alcanzó el oro en veteranos A 12´53´´. Por otra parte, en la modalidad por equipos, formaron pareja Juan Jesús Ruano y José David Díaz que se coronaron como campeones de Andalucía con un tiempo de 22´02´´en esta ocasión teniendo que equipar por sí mismos los pasamanos, rápeles y diferentes técnicas de progresión por el cañón, seguidos de sus compañeros Juan López y Edu Campos que se hicieron con el oro en categoría mixta con un tiempo de 33´05´´. El CD Barranquismo Almería traslada "la especial ilusión con la que han preparado y disfrutado este campeonato". En cuanto a los detalles técnicos del lugar de la competición, el barranco de Paterna del Río es un enclave de situado en la alpujarra almeriense con mucha vegetación y roca resbaladiza debido a sus aguas ferrosas. Así, el tramo de competición constaba de una longitud de 1200m y un total de 11 rápeles con diferentes pasamanos. En el calendario de estos almerienses ya está programada la nueva participación en una competición. Será la segunda prueba de la Copa de Andalucía que se celebrará en el cañón del Tajo Cortés, Pórtugos, en Granada.

