Deportes El CD Unión Atletas Almería asiste al XV Campeonato de España Máster de Alicante domingo 12 de junio de 2022 , 17:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las almerienses participaron en torno a unas 20 pruebas y consiguieron la sexta posición en el evento de gran relevancia El atletismo máster continúa demostrando su buen estado de salud en los diferentes eventos deportivos. Con esfuerzo y trabajo, consiguen regalar innumerables alegrías a los vecinos almerienses en cada salida a los eventos deportivos en los que participan. Como novedad, las almerienses participaron en el XV Campeonato de España Máster 2º División que se celebró en la Nucía (Alicante) tras conseguir clasificarse por segundo año consecutivo ya que, accedían al presentar los estadillos y puntuación para participar en el importante evento. Las “guerreras amazonas” como así se hacen llamar desde el club estuvieron entre los ocho equipos que pudieron participar en el campeonato, un hito que resalta dentro de la juventud del club, ya que se fundó hace dos años y nueve meses en la capital. Así, consiguieron el sexto puesto que les dejó “una auténtica satisfacción”, relata Juani Gibaja, una de las deportistas del club. En total, corrieron, saltaron y lanzaron en unas 20 pruebas de la cita deportiva celebrada en Alicante. “A cada campeonato vamos con ilusión y, el compañerismo es esencial para poder disfrutar de cada cita deportiva”, apunta. El próximo año, volverán a intentar su clasificación en esta prueba anual donde, sin duda, no les faltarán las ganas ni tampoco la ilusión para dejar a Almería en lo más alto del panorama nacional del atletismo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

