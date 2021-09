Deportes El CD El Ejido Futsal subcampeón de la Copa de Andalucía. domingo 05 de septiembre de 2021 , 18:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

El CD El Ejido Futsal ha disputado la final de la Copa de Andalucía de fútbol sala frente al Jaén Paraíso Interior, resultando vencedor el equipo jienense. El conjunto celeste ha realizado una gran competición en la que tan solo ha cedido ante el Jaén en la final.



El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha asistido al partido, junto al diputado de Deportes, José Antonio García; la concejala de Deportes, María José Martín; y el presidente del club ejidense, Vicente Puertas Pablo Lozano; el presidente de la RFAF y de la Comisión Nacional de Fútbol Sala de la RFEF, Luis Amado; miembro de la CNFS; y Martín Doblado, presidente delegado de la RFAF en Almería. El primer edil ha felicitado a los jugadores por la gran competición que han disputado y ha sido el encargado de entregar la Copa a los ganadores, así como las medallas a los deportistas. Además, ha recibido una placa por la colaboración que ha prestado el Ayuntamiento en este evento deportivo.



El Campeonato de Andalucía de Fútbol Sala se ha disputado durante este fin de semana en el Pabellón de Deportes de El Ejido, con un gran éxito de organización, donde los aficionados a esta disciplina se han volcado cada jornada animando a los jugadores. Ha estado organizado por la Real Federación Andaluza de Fútbol junto al CD El Ejido Futsal, con la estrecha colaboración del Ayuntamiento de El Ejido y de la Diputación de Almería.



El partido ha contado con saque de honor que ha corrido a cargo de Pablo Tortosa, profesional de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Poniente, ya que se ha querido reconocer la gran labor que han realizado todos los profesionales sanitarios durante la pandemia.

