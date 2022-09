Deportes El CD Viator vuelve a ganar y despierta al Poli Ejido lunes 12 de septiembre de 2022 , 20:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A pesar de verse mermados al máximo por las bajas, los celestes dispusieron de ocasiones claras y llegaron a empatar una desventaja de dos goles Poli Ejido CF: Miguel Cabrera, Esllam, Adri Moya, Sergio, Mounim, Oussana, Gonzalo, Mohamed Conte, Jordi, Alberto Segovia y Rubén. Banquillo: Fran y Oussama.

CD Viator: Carlos Martínez, Sevi, Azor, Lao, José Carlos, López, Carlos Martín, Rober, Zeus, Capel y Rueda. Banquillo: Sergio, Juanma, Dani Soler, Antonio, Raúl Simón, Juanjo e Isra.

Árbitro: Sánchez Rubio (Almería), asistido por Sánchez Cazorla y Alemán Sánchez (Almería). Amonestó al local Mounim y al visitante Juanjo.

Goles: 0-1, José Carlos (13’); 0-2, José Carlos (43’); 1-2, Mohamed Conte (45’); 2-2, Mohamed Conte (48’); 2-3, José Carlos (70’); 2-4, Isra (91’).

Incidencias: Partido de vuelta de la primera eliminatoria de la Copa de Andalucía, disputado en el Campo Antonio Palenzuela (Viator, Almería) ante unos 100 espectadores, varios de ellos viatoreños.

Diciendo adiós a seguir soñando con la Copa del Rey, el Poli Ejido Club de Fútbol cayó derrotado este pasado domingo por 2-4 frente al CD Viator en el retorno de los celestes al Estadio Municipal de Santa María del Águila, que acogió dicho partido de vuelta de la primera ronda en la Copa de Andalucía. Remontar el 2-0 de la ida era el objetivo del combinado ejidense y salió dispuesto a ello, estrellando un balón en el larguero a los ocho minutos, pero solo cinco después marcó José Carlos el 0-1, mientras que los locales malgastaron un claro dos contra y, además, José Carlos repitió tanto cerca del descanso, sentenciando la eliminatoria. Sin embargo, los discípulos de Jesús Vázquez, que afrontaron el choque mermados al extremo (nada más que dos suplentes incluyendo al portero) debido especialmente a las lesiones, estiraron sus líneas dispuestos a presentar batalla al cuadro viatoreño, recortando la distancia a través de Mohamed Conte a un minuto de terminar el primer acto. Milagro a medias Nuevamente, Conte acertó a anotar a los tres minutos de reanudarse el juego, por lo que el empate 2-2 hizo creer al Poli en un milagro que no se produjo, dado que el cuadro que entrena Juandi Sánchez se asentó bien atrás y José Carlos completó su ‘hat-trick’ en un contraataque, enfriando los ánimos celestes en el minuto 70. Jordi, ya reestablecido de la contusión en la nariz sufrida la semana anterior y por la que acudió al hospital, tuvo la posibilidad de devolver la igualada, cruzando la pelota demasiado en su disparo dentro del área, y en el tiempo de descuento vino también al contragolpe el definitivo 2-4, obra de Isra que resolvió con habilidad. Una vez que la aventura copera ha acabado, el Poli Ejido CF se centra a partir de ahora en la Primera División Andaluza, comenzando la competición liguera de esta temporada 2022/23 el próximo domingo presumiblemente a las 11 o las 11.30 horas, cuando reciba al CD Huércal de nuevo en Santa María del Águila. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

