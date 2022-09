Deportes La EDM Judo Mytos arranca con más de 100 deportistas llenos de ilusión lunes 12 de septiembre de 2022 , 20:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Miguel Ruiz, entrenador y director de la escuela de la red del PMD, indica que “los propósitos son muy buenos, con vistas a participar en diferentes competiciones” Con la vuelta al cole, las escuelas deportivas municipales de la red del Patronato Municipal de Deportes también han vuelto a la carga. Con el objetivo de ofrecer lo mejor de sí mismas y seguir formando a la base de Almería, las escuelas han retomado su actividad para afrontar una temporada donde esperan recoger éxitos gracias al trabajo desempeñado. En el caso de la escuela deportiva municipal Judo Mytos, con Miguel Ruiz, entrenador y director al frente, se han retomado los entrenamientos con más ilusión que nunca. "Venimos de haber pasado unos meses difíciles con la pandemia de la covid-19”, subraya, “nuestro deporte, que se caracteriza por tener mucho contacto, se redujo el número de inscritos, pero ahora todo ha vuelto a la normalidad y esperamos ofrecer nuestra mejor versión”. De esta manera, con el parón de la Feria de Almería como descanso, esta semana han arrancado con más de 100 preinscripciones para los deportistas almerienses. Desde prebenjamín hasta senior, la base almeriense puede apuntarse en las plazas que aún están disponibles. Miguel Ruiz señala que ha sido un verano “muy bueno”, donde han realizado varios campus. Recientemente, la EDM Judo Mytos participó durante una semana en entrenamientos en Portimao, en un campus que sirvió para continuar afianzando técnicas y aprendiendo. En esta línea, el director de la escuela deportiva municipal señala que “los propósitos son muy buenos para esta temporada, tenemos varias competiciones previstas”. Entre ellas, la Supercopa de España de Avilés, en Asturias, que se celebrará el 29 y 30 de octubre donde asistirán los equipos de las categorías infantil, cadete y junior. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

