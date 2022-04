Deportes El CD Villa de Albox rompe la imbatibilidad ante el Poli Ejido (4-2) martes 26 de abril de 2022 , 19:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Plagados de bajas, los celestes rozan la épica al empatar una desventaja de dos goles, encajando otros dos en la recta final con nueve jugadores por lesiones CD Villa de Albox: Rubén, Joaquín, Antonio Gómez, Ranieri, Mario Carmona, Pepe, Mario Reche, David Granero, Ventura, David Martínez y Gaby. Banquillo: Pereyra, Ihor Kuzyk, David Simón, Antonio Luis, Antonio Teruel y Andrés.

Poli Ejido CF: Rafa, Adri Moya, Miki, Sergio, Mounim, David Gomes, Oussama, Mohamed Mouiz, Jordi, Mohamed Conte y Cristian. Banquillo: Josema, Elías, Alberto Segovia y Maxi.

Árbitro: Torres Moncada (Almería), asistido por Alemán Sánchez y Díaz Pérez (Almería). Amonestó a los locales Pepe y David Simón, además de los visitantes Mounim y Alberto Segovia.

Goles: 1-0, Ranieri (1’); 2-0, Mario Carmona (15’); 2-1, Adri Moya (64’); 2-2, Cristian (80’); 3-2, Ihor Kuzyk (82’); 4-2, Ranieri (88’).

Incidencias: Partido de la 5ª jornada en la fase de ascenso a la División de Honor Andaluza, disputado en el Campo Las Ventas (Albox, Almería) con presencia de aficionados ejidenses.

Volvió la competición a la fase de ascenso a la División de Honor Andaluza y el Poli Ejido Club de Fútbol ha dejado de ser el único invicto, cayendo el pasado domingo en la quinta jornada por 4-2 ante el CD Villa de Albox en el Campo Las Ventas, donde hubo presencia de aficionados celestes que quisieron apoyar a su equipo pese a la celebración de las fiestas de San Marcos por primera vez desde 2019. Las cosas se torcieron demasiado pronto, puesto que el conjunto albojense se puso al mando en el primer ataque, a través de Ranieri a la salida de un córner, logrando el pichichi local Mario Carmona ampliar la distancia al cumplirse el cuarto de hora para llegar al descanso con el 2-0 que se antojaba complicado de remontar. Cabe resaltar que los pupilos de Jesús Vázquez viajaron con 15 efectivos y cuatro de ellos del plantel juvenil, debido a las numerosas bajas, aunque todos empujaron en busca del milagro y comenzaron a verlo de cerca cuando el capitán ejidense Adri Moya redujo la desventaja mediado el segundo período. Ya entrado el tramo decisivo del compromiso, Cristian firmó la igualada del Poli en el minuto 80, pero inmediatamente vino la reacción de los de Albox al quedarse los visitantes con dos efectivos menos por sendas lesiones (tras agotar los cambios), mediante el tanto de Ihor Kuzyk (procedente de Ucrania) y, a dos minutos de alcanzar el 90 reglamentario, Ranieri repitió gol y el cuadro del Valle del Almanzora se llevó una trabajada victoria. Apenas teniendo tiempo para reponerse, el Poli Ejido CF afronta la actual semana en la que debe jugar dos encuentros en casa, uno el próximo domingo y, antes, este miércoles 27 de abril a las 21 horas contra el Carboneras CF, correspondiendo al pendiente de la jornada 4 que se aplazó hace unas semanas y celebrándose en el Complejo Deportivo El Palmeral de Balerma. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.