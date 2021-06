Economía El Centro Comercial Torrecárdenas se implica con la AECC miércoles 16 de junio de 2021 , 16:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Se trata de una colaboración dentro de la campaña de recaudación de fondos que todos los años organiza la AECC





El 17 de junio y bajo el lema “Cáncer y pobreza”, el Centro Comercial Torrecárdenas, propiedad de Bogaris Retail y gestionado por la Consultora Inmobiliaria CBRE, en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, participa en su cuestación anual, para recaudar fondos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes más vulnerables. Este año, como novedad principal y a fin de garantizar una recaudación 100% segura debido a la situación actual, se pondrá en marcha la creación de una hucha digital, que facilite los donativos de manera totalmente online y sin desplazamientos. El usuario que quiera colaborar podrá hacer su aportación económica, a través de la página de donación de la hucha, https://www.aecc.es/es/hucha-voluntario, mediante pago por tarjeta. Además, se podrá compartir dicha hucha, la cual estará disponible hasta finales de año.



Aquellas personas que así lo deseen, podrán también realizar sus donativos de manera presencial en el propio Centro Comercial, ya que el mismo 17 de junio se instalará una mesa informativa de la AECC. Allí, los voluntarios de la asociación estarán informando sobre la campaña y las distintas formas de realizar las donaciones.



De esta manera, el Centro Comercial Torrecárdenas vuelve a mostrar su interés y empatía hacia las personas que padecen esta dura enfermedad, colaborando un año más en su campaña, la cual se enmarca en esta última edición dentro del hashtag #LaOtraCaraDeLaMoneda. A través de este ‘statement’ la asociación trata de concienciar a la gente, que la vida tienes dos caras: la de los pacientes que sufren pobreza provocada por el Cáncer, y la de las personas que ofrecen su solidaridad.



Solidaridad como la que cada año viene demostrando el Centro Comercial Torrecárdenas, no solo en causas como el Cáncer, sino en muchas otras de distinta índole, como la pobreza o la inclusión de las personas con discapacidad. Un sentimiento altruista que ha caracterizado al centro desde el inicio de su trayectoria.

