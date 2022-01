El centro de salud de la Cañada ha sido reforzado con cinco enfermeros

lunes 24 de enero de 2022 , 14:59h

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Rosalía Espinosa, y el secretario de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, han defendido hoy la gestión sanitaria que está llevando a cabo el Gobierno de Juanma Moreno y han pedido a los socialistas de la provincia que “dejen la pancarta y arrimen el hombro” para poder salir de la situación de pandemia en la que nos encontramos.

Junto al centro de salud de La Cañada, en el que la Junta ha hecho una inversión de más de 200.000 euros, Espinosa ha denunciado la “poca credibilidad” del Partido Socialista y le ha pedido que si de verdad le importa la sanidad ayude al Gobierno andaluz y no eche por tierra el importante esfuerzo que se ha hecho en materia sanitaria y que nos ha llevado a que en solo tres años tengamos más camas hospitalarias, más camas UCI, menos listas de espera, 2.644 médicos más y 7.590 enfermeros más, algo totalmente distinto de lo que hizo el PSOE porque desde 2010 a 2018 perdimos 7.773 puestos de trabajo de profesionales sanitarios.

“El PSOE no tiene credibilidad en materia sanitaria y hace que algunos de sus alcaldes hagan el ridículo manifestándose por la falta de citas en sus centros de salud cuando en realidad no existe ese problema, como es el caso de Abrucena. Si de verdad quisieran resolver este problema la manifestación tendría que ser en la sede del PSOE por no haber apoyado los presupuestos de la Junta de Andalucía”, ha señalado.

La parlamentaria andaluza ha recordado que quedan aproximadamente dos semanas de muchos contagios de covid, con síntomas más leves que las otras cepas por estar vacunados con dos o tres dosis, y ha recordado que a día de hoy el 70% de las personas que están en la UCI en los hospitales andaluces son no vacunados”.

“El porcentaje de personas vacunadas con más de 12 años está en el 93% en Andalucía. En nuestra comunidad se han puesto ya más de 16 millones de vacunas y eso es precisamente lo que está haciendo que las personas enfermen menos y que quienes peor lo están pasando sean parte de las 356.000 personas sin vacunar en Andalucía”, ha subrayado.

Ante esta situación ha pedido al Partido Socialista que si de verdad está preocupado por la sanidad y por la salud de los andaluces “deje de meter miedo y ayude al Gobierno de Juanma Moreno a concienciar a la población para que se vacune”.

En su intervención, Rosalía Espinosa ha defendido la situación en la Atención Primaria y ha recordado que ahora mismo “ni hay camas en los pasillos de urgencias de Torrecárdenas ni del Poniente, como ha ocurrido otros años como consecuencia de la epidemia de gripe, ni la mayoría de los centros de salud están saturados y con personas haciendo cola”.

Además, ha destacado la apuesta del Gobierno andaluz por las infraestructuras sanitarias y ha puesto como ejemplo, la Casa del Mar, cerrada por el Partido Socialista para seis meses y abierta por Juanma Moreno, un centro de salud que ahora da servicio a más de 20.000 personas gracias a la gestión del Partido Popular.

Centro de Salud de La Cañada

Por su parte, el secretario de Salud del PP de Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha recordado la importante inversión llevada a cabo en el Centro de Salud de la Cañada, más de 200.000 euros para adecuarlo, y ha destacado el gran esfuerzo que está haciendo la Consejería de Salud que ha contratado a cinco enfermeros que trabajan en este centro para cubrir la elevada demanda de pruebas diagnósticas, test de antígenos y PCR, así como para la vacunación que también se lleva a cabo en los centros de salud.

Juan de la Cruz Belmonte ha afirmado que ante la elevada presión producida por la variante Ómicron, se demuestra el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno que está aplicando todas las medidas necesarias, con planes de contingencia, para poder reducir las listas de espera que en la provincia están en 4,3 días, y se ha mostrado optimista asegurando que, con las medidas que se han adoptado y la incorporación de los profesionales sanitarios que están dados de baja, muy pronto estaremos en niveles prepandémicos.